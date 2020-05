Výborný (KDU-ČSL): Firmy potřebují čas se zmátořit

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní vicepremiérko, kolegyně, kolegové. Ono tady mnohé už zaznělo. A pan kolega Bauer to říkal správně. Skutečně tady napravujeme věc, která vznikla z již schváleného tisku 807, lex covid justice.

Nicméně tak, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, a znovu tedy mohu připomenout, že skutečně tady máme zajistit to, aby zaměstnanci, protože v tuto chvíli - abychom věděli, o čem se bavíme - na základě toho zákona Lex Covid justice je vytvořena jakási ochranná lhůta, když to řeknu velmi jednoduše, ochranná lhůta pro zaměstnavatele, firmy, podniky, na které do 31. srpna tohoto roku 2020 nebudou vyhlašována insolvenční řízení. Prostě věřitelský návrh na konkurs je zablokován do konce prázdnin, do 31. srpna 2020. Stejně tak ani firma ze zákona na sebe nemusí podávat insolvenční návrh.

To je důležitá ochrana firem, podnikatelů, aby v okamžiku, kdy se dostanou teď v důsledku krize do platební neschopnosti, měli dostatečný prostor na to se - zjednodušeně řečeno - zmátožit a ze situace se dostat a zbytečně aby neprobíhaly konkursy a lidé nezačínali znovu podnikat a podobně, prostě abychom dokázali kontinuitu zachovat. Velmi důležité opatření, které jsme dali ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti do návrhu Lex Covid justice.

Bohužel tam skutečně utekla ta věc, která je dnes napravována, a to je vlastně ten dopad na zaměstnance, protože v okamžiku, kdy je zablokován insolvenční návrh nebo konkurs, tak zaměstnancům nemůže být vyplácena náhrada mzdy, jak to ze zákona vyplývá. To tímto tiskem 851 napravujeme, nicméně tak, jak byl předložen Ministerstvem práce a sociálních věcí někdy včera večer nebo předevčírem v noci, tak by vlastně došlo - když to řeknu obrazně - k tomu, že bychom s vaničkou vylili i dítě, a to určitě nikdo nechceme. Já jsem rád, že i paní ministryně Maláčová a výbor pro sociální politiku ten drobný pozměňovací návrh podpořil. V zásadě jde o to, aby zaměstnavatelé, kteří se dostanou do platební neschopnosti a nevyplácejí mzdu svým zaměstnancům, nebyli nuceni ve velmi striktních lhůtách 15 dnů platit tyto prostředky zpět úřadům práce, tedy aby úřady práce vymáhaly až - a to je předmět toho pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě - aby toto vymáhání ze strany úřadů práce České republiky bylo možné až po tříměsíční lhůtě od ukončení účinnosti § 13 toho Lex Covid justice, jinak řečeno až po prvním listopadu roku 2020.

Je to tedy snaha chránit zaměstnance, to činí tisk 851, a zároveň tím ale nezničit přínos toho, co jsme přijali 24. dubna, čímž chráníme firmy, podnikatele, živnostníky.

Myslím, že ten návrh má takto i s tímto pozměňovacím návrhem ratio. Děkuji za pochopení vám i za podporu paní ministryně a samozřejmě pana ministra. Děkuji.

