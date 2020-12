Výborný (KDU-ČSL): Je potřeba pečlivě vážit to, abychom se tím nedostali i do rozporu s Ústavou

reklama

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pane ministře, paní ministryně, dámy a pánové, já bych rád velmi stručně informoval o stanovisku poslaneckého klubu KDU-ČSL k tomuto vládnímu návrhu zákona o lobbování. My jsme jako KDU-ČSL otázku lobbingu měli popsanou ve volebním programu v roce 2017 k potřebě nějakým způsobem regulovat tuto záležitost, a to nejenom prosím pěkně na půdě Poslanecké sněmovny, ale i dalších institucí, se hlásíme a považujeme to za důležité. To na úvod. Čili není to tak, že bychom odmítali jakoukoli regulaci lobbingu. Nakonec, když se podíváme i do dalších států Evropské unie na západ od nás, tak tyto systémy tam samozřejmě fungují a jsou funkční.

Co ale považujeme za velmi problematické a velmi sporné, je ten vládní tisk, který sem doputoval a který dnes projednáváme, protože ten podle našeho přesvědčení, podle našeho názoru a nakonec jsme to prezentovali i na té pracovní skupině, která k tomuto zákonu byla, je do značné míry velmi problematický, sporný. Já se tady musím připojit a tady je vidět, že je to skutečně otázka napříč k tomu, co říkal pan místopředseda Filip i předseda ústavně-právního výboru Marek Benda, je potřeba velmi pečlivě vážit to, abychom se tímto způsobem nedostali i do rozporu s Ústavou. A proto nejsme připraveni to znění, které tady je v podobě toho vládního tisku, podpořit.

Je vůbec otázkou, je vůbec otázkou, zda v situaci, v jaké se nacházíme, v době, kdy řešíme covid, kdy je potřeba pomoci malým obchodníkům, poskytovatelům služeb, kdy je potřeba řešit další důležité věci, které vyplývají z aktuální situace, jestli jsme v době, kdy se tady máme zabývat zákonem o lobbování a souvisejícími předpisy. Jestli toto je ta priorita, která nás teď tady nejvíce tlačí. Dámy a pánové, sami si tu otázku položte a odpovězte si na ni. Je to skutečně to klíčové, co teď je potřeba řešit v okamžiku, kdy nám zbývá devět měsíců do konce volebního období? A nebyla to opozice, nebyla to opozice, která by brzdila projednávání zákona o lobbingu. To skutečně byla otázka priorit vládní koalice, priorit této vlády. Je to vládní návrh zákona o lobbování. Já myslím, že to dávno mohlo být za námi v nějaké variantě, která bude přiměřená, která bude ústavně komfortní a která bude řešit tu věc skutečně tak, aby tady nedocházelo k naprostému znehybnění legislativního procesu.

Představa, že se tady povedou registry, že budeme zapisovat kdo, kde, s kým a jak apod., administrativně to totálně znehybní práci poslanců, senátorů a dalších. To je podle mne skutečně zoufalý postup, takto nelze pracovat. Ale skutečně v tomto okamžiku se tady máme detailně věnovat zákonu o lobbování? Já bych, dámy a pánové velmi uvítal, kdyby se stejnou pozorností tato Sněmovna přistupovala k zákonům, které se týkají třeba exekucí, insolvencí, dětských dluhů apod. Kdybychom se tímto způsobem takto měli zájem věnovat těmto klíčovým legislativním změnám. kdybychom se takto věnovali podpoře maloobchodníků, poskytovatelů služeb v době covidu atd. Tak to by přece skutečně dávalo nějaký smysl.

V tomto smyslu my nebudeme bránit nějaké další legislativní úpravě, tak jak tady zmiňoval předseda Vondráček, nicméně to je přece úplně špatný postup. Vláda tady přichází se zásadním návrhem vládní novely zákona nebo s úplně novým vládním návrhem a zároveň říká: Musíme ho komplexně předělat, protože vykazuje zásadní problematické nedostatky. Takto se podle mého názoru legislativní proces nedá dělat. už to samo o sobě je velmi problematické. A když tady kolegyně Kateřina Valachová zmiňovala stavební zákona, tak to je v bleděmodrém to samé. V bleděmodrém to samé. Pokud ministryně, která předloží takto zásadní normu v prvním čtení řekne A a okamžitě říká B, je to úplně špatně a musíme to souhrnným nebo komplexním, to je úplně jedno, pozměňovacím návrhem změnit, opravit, tak prosím pěkně, takto postupovat nejde.

Čili to jsou i výhrady, které máme k tomuto vládnímu návrhu zákona, hlavně spíš k tomu procesu. Protože všechny ty další námitky tady nechci opakovat, už tady zazněly z úst ať už opozičních, nebo pseudokoaličních zástupců politických stran v této Poslanecké sněmovně. Děkuji.

