Výborný (KDU-ČSL): Je vidět, na jakých hodnotách hnutí SPD stojí

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já musím reagovat, protože to je snůška nehorázností a lží, které tady vaším prostřednictvím z úst pana místopředsedy Okamury zaznívají. Je potřeba to jednoznačně odmítnout. Tady je vidět, na jakých hodnotách stojí jeho hnutí SPD. To jsou hodnoty, které nemají nic společného s hodnotami, na kterých stojí Česká republika, na kterých stojí Evropa. Pletete hrušky a jablka dohromady. Tady vůbec nehovoříme o tom, že bychom neměli pomáhat našim vlastním rodinám, našim vlastním dětem. Mimochodem, chci vás ubezpečit - já chápu, že SPD nemá téměř žádné starosty a komunální politiky, ale tam, kde fungují na komunální úrovni právě starostové KDU-ČSL, tak tam skutečně nikde takové děti nenajdete, protože my se umíme o ně postarat.

Hovořit tady o tom, že dochází k porušování mezinárodního práva, to je lež. Není to pravda. Není to pravda, nikdo tady nikdy nehovořil o nějakých adopcích nebo něčem podobném. Má se jednat o dočasný pobyt a dočasnou pomoc. Zeptejte se těch, kteří to skutečně vědí, a těch, kteří skutečně chtějí těmto dětem pomoci. O žádnou adopci, jak vy tady naprosto lživě a nesmyslně se snažíte lidi přesvědčit, nejde. Skutečně ne. A vadí mně, vadí mně, že tímto způsobem, tímto způsobem jenom matete veřejnost. Skutečně z toho je mi až fyzicky zle. (Potlesk zprava.)

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec

