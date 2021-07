Výborný (KDU-ČSL): Musí být jasné, co lobbování je, a co už není

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom velmi stručně zde představit a odůvodnit pozměňovací návrh, který jsme už diskutovali na půdě ústavně-právního výboru. Jedná se o úpravu § 2 odst. 1 tohoto vládního návrhu zákona o lobbování, kde je samotný proces lobbování definován.

V tomto pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, se doplňuje jedno jediné slovo a sice, že se jedná o soustavnou (s důrazem) činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného při - a teď tam jsou ta jednotlivá písmena, jak teď navrhoval kolega Chvojka i to další doplnění o písmena c) a d). Čili že se musí jednat o činnost soustavnou. Lobbování je dle většiny dostupných definic činností specializovanou a soustavnou, která má opakující a dlouhodobější charakter. Nelze proto jako lobbování označit každou jednorázovou nebo nahodilou činnost spočívající v komunikaci uskutečňované za účelem ovlivnění jednání lobbovaného bez nějakých dalších kvalifikačních požadavků. Je tedy zřejmé, že za lobbování nelze označit jakoukoli komunikaci směřující k ovlivňování např. zákonodárce. Tady bychom skutečně ad absurdum za lobbování považovali jakékoli setkání zákonodárce s osobou např. na náměstí nebo při různých debatách, diskusích apod., a to zjevně nebylo a není ani úmyslem zákonodárce a předkladatele při tom definování toho, co lobbování je, a co lobbování není. Čili tady ten návrh je potřeba vnímat i v tom kontextu, aby ta uváděná definice nezahrnovala jakoukoli komunikaci. V tom případě by ta definice byla velmi široká. Aby bylo jasné, že se musí jednat o soustavnou činnost, která spočívá v té komunikaci, která je uskutečňovaná s cílem ovlivnit chování lobbované osoby. Čili proto navrhujeme doplnit to jedno jediné slovo - slovo soustavná. Mimochodem chci zdůraznit, že to obsahoval i původní návrh vlády resp. Ministerstva spravedlnosti. Potom to slovo bylo vypuštěno. Čili já pouze navrhuji, abychom tam to slovo, ten termín - soustavná činnost - vrátili, aby bylo potom jasné, co lobbování je, a co lobbování ne.

Děkuji za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

