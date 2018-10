Výborný (KDU-ČSL): Na oddlužení dosáhne víc lidí, přesto je nové řešení spravedlivé i pro věřitele

"KDU-ČSL jednoznačně podporuje pomoc lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, zároveň ale musí být řešení prosto jakýchkoliv extrémů," okomentoval Výborný s tím, že cílem podvýboru bylo najít řešení, které by bylo kompromisní variantou. Na jedné straně vstřícné k dlužníkům, kteří budou mít zájem se svého břemene zbavit a začít zodpovědně nakládat se svými financemi. Na straně druhé opatření nemají přehlížet oprávněné nároky slušných věřitelů, protože zdaleka ne všichni patří do kategorie tzv. šmejdů.

KDU-ČSL proto vítá, že prvotní návrh novely bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána prošel zcela zásadními změnami na půdě Poslanecké sněmovny. Především jde o to, že vstup do oddlužení by měl být přístupný prakticky všem, proto lidovci podpořili zrušení horní hranice pro vstup do oddlužení (konkrétně 1000 násobek životního minima). Vstup bude závislý pouze na tom, aby dlužník mohl ze svého pokrýt náklady na oddlužení a měl k dispozici minimální platbu pro věřitele. Lidovci dále uvítali to, že oddlužení bude nově trvat 5 let namísto 7. KDU-ČSL naopak odmítla možnost, při které by mohl být dlužník oddlužen, pokud splatí 50 procent svého dluhu během 3 let. Podle lidovců může takový dlužník splatit z dluhu podstatně víc a bylo by nespravedlivé, aby se náklady na insolvenci tímto přesunuly na seriózní věřitele. "Navrhli jsme 60 procent - když je dlužník za tři roky splatí, je čistý a může začít nanovo. Vítám, že se poslanci k tomuto kompromisu přiklonili," doplnil Výborný.

Podvýbor pro exekuce a insolvence v čele s poslancem Markem Výborným předložil sněmovně na dvacet pozměňovacích návrhů, které usnadní aplikaci novelizovaného insolvenčního zákona v praxi. Mimo jiné doporučil prodloužit lhůty pro přihlášení nároků v insolvenčním řízení z 30 na 60 dnů a změnu pořadí uspokojování pohledávek. Návrh zajistí, že pokud by tzv. příslušenství – tedy úroky nebo penále – převyšovaly jistinu, nejdřív by se splácela právě jistina. Podvýbor také prosadil prioritní splácení výživného, což je změna, která pomůže především matkám samoživitelkám.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kněžínek: Insolvenční zákon má zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu lidí Výborný (KDU-ČSL): Strašení, které tady možná dnes je, skutečně není namístě Blažek (ODS): Levicové argumenty popisují občany jako hlupáky KDU-ČSL: Chceme spravedlivě řešit problém skoro milionu lidí v dluzích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV