Výborný (KDU-ČSL): Nejistota, která panuje už od začátku roku, je alarmující

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo,

tento bod je pevně zařazen z důvodu, že na své 31. schůzi Poslanecká sněmovna dne 30. května 2019 přijala celou sérii usnesení, kde tím prvním Poslanecká sněmovna uložila prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 mld. Kč. Termín 7. června je právě dnes a já tedy očekávám, že jak paní ministryně Maláčová, tak paní ministryně Schillerová seznámí tuto Sněmovnu s kroky, které vláda učinila, případně v nejkratším možném čase učiní tak, aby nejpozději do 15. června jednotlivé kraje měly k dispozici finanční prostředky ve výši 2 mld. Kč, které by mohly následně - protože k tomu je samozřejmě potřeba svolat jednání zastupitelstev krajů, následně zastupitelstev měst a obcí, aby se tyto finanční prostředky včas dostaly k poskytovatelům sociálních služeb, protože v opačném případě někdy od konce měsíce srpna resp. začátkem měsíce září tady hrozí to, že poskytovatelé budou nuceni propouštět své zaměstnance, a tím dojde k ohrožení jak klientů v pobytových zařízeních, tak v terénních službách a všude jinde.

Já myslím, že ta nejistota, která tady bohužel panuje už od začátku roku, je opravdu alarmující. Já věřím, že usnesení této Sněmovny vzala vláda i paní ministryně skutečně vážně a že se teď dozvíme konkrétní řešení, na které nečekáme my, poslanci, ale na které čekají ti lidé, ti potřební, kteří jsou upoutáni na lůžko, lidech v domovech pro seniory, hendikepovaní, maminky v azylových domech a další klienty sociálních služeb v České republice.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Nezatěžujme sociální služby nebo klienty sociálních služeb dodatečnými náklady Rozvoral (SPD): Hrozící nefunkčnost sociálních služeb je vizitkou práce ČSSD Výborný (KDU-ČSL): Jsem rád, že jsme našli v Poslanecké sněmovně shodu Okamura (SPD): Peníze by byly, kdyby jen vláda chtěla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV