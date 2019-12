Výborný (KDU-ČSL): Některá opatření nejsou rozpočtově dramatická

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové,

já nechci opakovat ten obecný obsah, který tady velmi brilantně popsal a seznámil vás s ním kolega Marian Jurečka. Já bych chtěl jenom ještě jednou zdůraznit a připomenout, že v České republice patří pracující rodiny s dětmi bohužel k jedněm z nejvíce diskriminovaných skupin. Paradoxně vlastně rodiče čím více mají dětí, tím více musí pracovat a když se podíváte na tu křivku příjmů, tak ta razantním způsobem klesá. V okamžiku, kdy má rodina dvě respektive tři děti, tak její příjem už je často nižší, než je tomu třeba například u důchodců. Já jsem přesvědčen o tom, a KDU-ČSL proto dlouhodobě se snaží změnit postoj společnosti vůči rodinám s dětmi, ony ty rodiny jsou právě nejvíce znevýhodněny u toho důchodového systému. My ta opatření jsme předkládali opakovaně. Když si promítnete, kdy byl zákon o důchodovém pojištění tady otevřen, tak některá z těch opatření, která jsou v této komplexní novele, v tomto balíčku jakési minirodinné důchodové reformy obsaženy, tak jsme se snažili tato opatření už dostat do těch projednávaných novel. Bohužel se nám to opakovaně nedařilo. Když se podíváte na ten jednoduchý graf (poslanec Výborný ukazuje plénu graf), tak tady vidíte ten rozdíl například mezi výší důchodů žen a mužů. Rozdíl tam je okolo dvou tisíc korun. A je to dané jenom tím, že maminky část svého produktivního věku věnovaly výchově dětí, tedy těch, kteří dneska ten průběžný systém drží. Uvědomme si, že v tom je mimochodem také budoucnost udržitelnosti veřejných financí u nás, tady v České republice. Bohužel ta čísla jsou neúprosná. Pohybujeme se dneska, když vezmeme porodnost na jednu ženu, někde na úrovni 1,7 dítěte, potřebovali bychom k té udržitelnosti 2,1, to znamená, víc jak dvě děti na jednu ženu, abychom celý ten systém měli udržitelný. Taková výše porodnosti bohužel není nikde v Evropě. A to my na tom ještě nejsme nijak špatně. Když se podíváme na žebříček Evropy, tak jsme zhruba někde na pátém místě, což nejsou špatná čísla. Nicméně pořád to nestačí.

Já myslím, že právě rodiče, rodiny s dětmi si tu naši podporu zaslouží. Chci také zdůraznit, že některá z těch opatření, která jsou v tomto sněmovním tisku 439, tak jsou dokonce rozpočtově neutrální, případně budou mít dopady do státního rozpočtu za dvacet a více let, a to v řádu několika málo miliard ročně. Týká se to například podpory započítávání doby studia a tak dále. Jsou tam opatření, která nejsou rozpočtově nějak dramatická. Pak jsou tam samozřejmě opatření, která nákladná jsou. To nepopíráme. Já bych trochu rozporoval tu částku, která je uvedena v tom nesouhlasném stanovisku vlády, protože podle těch našich propočtů to zdaleka není tak dramatické, jak uvádí vláda, jak uvádí paní ministryně financí. Já jsem o těchto našich návrzích opakovaně chtěl jednat i s panem premiérem. Bohužel k tomu jednání ne naší vinou zatím nedošlo. My jsme skutečně připraveni a já bych chtěl požádat Sněmovnu, protože věřím, že všem vám jde o rodiny, všem nám jde o naši budoucnost, všem vám jde o pracující, to chci podtrhnout, bavíme se o pracujících rodinách, pracujících rodičích. A pojďme v druhém čtení se bavit o tom, která z těch opatření jsou bohužel v tuto chvíli rozpočtově neakceptovatelná. My jsme ochotni k razantním ústupkům. Ale stejně tak jsme přesvědčeni o tom, že některá ta opatření, která jsou stejně důležitá pro nás - kolega Marian Jurečka tady hovořil například o těch vdoveckých důchodech. Zeptejte se skutečně v terénu na tu zpětnou vazbu. Jsou to často velmi dramatické a tragické sociální situace. Tam můžeme pomoci. A nebude to ruinovat státní rozpočet. Můžu ubezpečit i hnutí ANO, sociální demokracii, tam bych tedy očekával stoprocentní pochopení, že skutečně to nejsou věci, které by státní rozpočet zruinovaly. My jsme připraveni k těm skutečně říkám razantním ústupkům, jsme připraveni v druhém čtení o nich diskutovat a věřím, že nejenom s hnutím ANO, ale se sociální demokracií a dalšími stranami zde v Poslanecké sněmovně se shodneme. Chtěl bych vás poprosit, abyste tedy tento sněmovní tisk pustili do druhého čtení. My určitě jsme připraveni navrhnout prodlouženou dobu projednávání, tak aby byl čas na diskusi ve výborech a věřím, že tomu cíli, tedy pomoci rodinám a ve finále pomoci udržitelnosti průběžného financování, chceme napomoci všichni. To není věc jenom KDU-ČSL, ale je to věcí nás všech.

Já vám velmi děkuji za vstřícnost a podporu.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dražilová (ANO): Navrhované úpravy budou mít daleko větší dopad, než je uvedeno Jurečka (KDU-ČSL): Návrh beru jako malou rodinnou důchodovou novelu Senátor Hampl: Je-li někdo diskriminován, tak jsou to ženy a zvlášť ženy, které vychovaly děti Ministryně Maláčová: Cílem je zlepšit životní situaci u seniorů obecně a zejména u těch s nižšími důchody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.