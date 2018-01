Výborný (KDU-ČSL): Představa, že budeme stát řídit jako firmu, je lichá a nebezpečná

Vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové,

jsme zde dnes v situaci velmi vážné. Je zde vláda. Je zde vláda menšinová. Před chvílí jsme slyšeli od pana kolegy Zaorálka, že tato vláda, ta parta tady za mnou je nesjednocena. Já bych možná prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Zaorálkovi řekl, že z mého pohledu je ta vláda velmi sjednocena, protože nerozhoduje až tak úplně ve sboru, ale rozhoduje jako manažerský celek, rozhoduje ten, kdo stojí v jejím čele, a to kouzlo, a nejenom kouzlo, ale právě to, co je hodnotou té demokracie, že rozhodujeme v konsenzu po diskusi, tak to tady bohužel dostává na frak. A teď nemyslím jenom na rovině exekutivy, ale hlavně na rovině Poslanecké sněmovny.

Já jsem tady v posledních týdnech opakovaně slyšel výtky, že nemakáme, nerozhodujeme, že se zdržujeme žvaněním a blábolením. Dámy a pánové, já si myslím, že právě od toho, aby vedla diskusi, je Poslanecká sněmovna. Tak budeme o těch věcech diskutovat hodiny a potom na základě nějaké získané kompetence rozhodneme. A budeme to rozhodnutí respektovat. Ale představa, že bude sněmovna fungovat jako firma, že budeme stát řídit jako firmu, je lichá a je hlavně nebezpečná.

Nechci tady rozebírat nějaké detaily z programového prohlášení vlády. Mnohé tady bylo řečeno. Já bych se spíše pozastavil jenom velmi krátce a jednou možná trochu odlehčující poznámkou nad tím, jak to programové prohlášení vznikalo. Je otázka, jestli to není zdroj nebo výsledek nějakého plagiátorství, protože tady vláda prošla programy ostatních politických stran zde ve sněmovně, vybrala z nich to líbivé, to do toho programu dala a nyní očekává, že bude en bloc získávat podporu od ostatních politických stran. Kdo máte děti, tak možná s nimi sledujete Večerníček a vzpomeňte si na pohádku o tom, jak pejsek a kočička vařili dort. Smíchali tam úplně všechno a já chci jenom upozornit, že výsledkem bylo to, že jim oběma bylo pěkně blbě.

A nevím, jestli to programové prohlášení nesměřuje právě k tomu, protože blbě může být nám občanům v České republice třeba právě proto, že když jenom namátkou vezmeme všechno to, co tady je slíbeno, tak se nám nedostává minimálně 10 mld. v rozpočtu třeba proto, že dostává na frak právní stát, jak nakonec vláda prokázala už dnes ráno při svém rozhodování, kdy tady nerespektuje platné smlouvy a dohody, ke kterým se stát zavázal, třeba proto, že v tom programovém prohlášení najdeme zjevně populistické kroky, otázka slevy nebo respektive odpuštění u seniorů a dětí v případě cestování, to zaplatí kraje nebo kdo? Kdo jim na to dá? Toto jsou všechno věci, které ve mne nebudí důvěru a tak, jak avizoval i klub KDU-ČSL, za této situace nejsme připraveni hlasovat pro důvěru této vládě.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



