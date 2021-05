Výborný (KDU-ČSL): Pusťme děti do škol. Už včera bylo pozdě

reklama

Milí přátelé, koalice SPOLU dlouhodobě vyzývá k tomu, aby se ze vzdělání stala pro vládu priorita! Doposud naše prosby nebyly vyslyšeny. Teď už ale NENÍ na co čekat! Máme květen, do prázdnin zbývají necelé dva měsíce. Požadujeme, aby se nejpozději 17.5. vrátily všechny ročníky do škol. Můj Vendelín se tento týden po více jak půl roce znovu podíval do školy a efekt to mělo doslova blahodárný! Školní docházka a styk s kamarády a učiteli prostě nahradit nelze. Je pro mě nepochopitelné, že si v době zlepšující se situace už můžeme jít zastřílet na střelnici nebo se podívat na fotbalové utkání, ale děti do školy nesmí. Vzdělaný národ = úspěšný národ. Na to ale česká vláda úplně zapomněla, nebo jí to snad takto vyhovuje?! Po nekonečných měsících je čas konečně udělat ono zásadní rozhodnutí a poslat děti do lavic! Je mi stydno, když vidím, že Česko je jedinou zemí, která měla takto dlouho zavřené žáky doma. Je mi smutno, že nám nekompetentní vláda jasně ukázala, že to jediné, na čem jí opravdu nezáleží, je vzdělání svého vlastního národa!

Znovu a naposledy bych zde rád apeloval na vládu. Pokud se snad ještě někdy v budoucnu (a já doufám, že nikoli) dočkáme další pandemické vlny, prosím, už nikdy nezavírejme školy jako první a neotvírejme je jako poslední. Je to obrovská chyba, ze které se budeme léčit ještě opravdu dlouho.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



