Výborný (KDU-ČSL): Rodičovský příspěvek není žádná náhrada mzdy

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, paní ministryně, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, tak já bych chtěl na prvním místě poděkovat senátorům, panu senátorovi za to, že nám tento sněmovní tisk a navýšení rodičovské vrátili v tom tvaru, jak jsme ho prosazovali i tady ve Sněmovně. My jsme skutečně přesvědčeni - a znovu to opakuji, že bychom tady měli ctít ten spravedlivý princip tak, jak tady bylo znovu opakováno. Nárok na rodičovský příspěvek bychom neměli upírat těm cca 70 nebo 80 tisícům rodin, které ho vyčerpaly zrychleně, mají dítě mladší čtyř let k tomu rozhodnému datu 31. prosince tohoto roku a o ten rodičovský příspěvek by díky té verzi, kterou vláda hnutí ANO a paradoxně sociální demokracie a KSČM schválili.

Když se na to podíváme skutečně i čísly, to, co tady zaznívá, není bohužel vždy úplně pravda. Český národ je národ vynalézavý a v okamžiku, kdy bylo jasné, že vláda jde touto cestou nespravedlnosti přiznání rodičovského příspěvku, tak samozřejmě mnozí rodiče udělali maximum pro to, aby si tu rozhodnou dobu protáhli do začátku ledna. Já myslím, že i paní ministryně už to dneska ví - jak paní ministryně Maláčová, tak paní ministryně Schillerová, protože to je strážce kasy, i pan premiér - už ví, že situace je taková, že rozpočtované náklady bohužel na to stačit nebudou, protože informace, které prosím vycházejí z dat Úřadu práce, čili to není něco, co bylo vycucané úplně z prstu, jasně ukazují na to, že cca 1,5 možná 1,2 mld. korun bude potřeba k vyplacení rodičovského příspěvku navýšeného navíc, protože řada těch, kteří původně počítali s tou zkrácenou dobou čerpání, si prodloužili to čerpání až do začátku roku 2020, logicky samozřejmě tak, aby o ten rodičovský příspěvek nepřišli. Takže fakticky tady dnes nelicitujeme o víc jak 2 mld., ale o 1 mld. nebo něco málo přes 1 mld. korun.

Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby byla dobrá vůle, dobrá vůle na straně hnutí ANO, komunistů a sociální demokracie, právě u těchto dvou levicových stran, i když hnutí ANO dneska je vlastně taky levicové, tak mi to přijde velmi, velmi absurdní. Když si vzpomenu na heslo - s lidmi pro lidi - nebo tak nějak to bylo, tak to je skutečně naprosto zářná ukázka toho, co tady předvádíte, kolegové a kolegyně z KSČM, jak skutečně děláte s lidmi pro lidi. Kdyby tomu tak skutečně bylo, tak dáte jasnou podmínku, že ten nárok, spravedlivý nárok na rodičovský příspěvek - a to není pro ty, kteří to nepotřebují... Mimochodem argument, že s tím rodinné rozpočty nepočítaly, tak že přece jim nebudeme ztěžovat situaci, aby si musely lámat hlavu, jak využít těch 80 tis. pro jejich děti, pro jejich děti, tak že jim to nebudeme ztěžovat, to mi přijde skutečně jako naprostý vrchol, vrchol absurdnosti. Vždyť je to přece úplně jednoduché. Rodičovský příspěvek, to není žádná náhrada mzdy. Při jeho pobírání nejsou sledovány příjmy té rodiny. Mnohdy se - a říkal to tady pan senátor, pokud někdo dobře poslouchal, tak to slyšel - mnohdy se skutečně jedná o rodiny s velmi nízkým sociálním statusem. Právě pro ně totiž je velmi výhodné čerpat zrychleně, protože dostanou ten rodičovský příspěvek najednou nebo ve velmi krátké době a potom jdou pracovat tak, aby dokázaly svoji rodinu uživit. Často se jedná o maminky samoživitelky, ale jedná se i o rodiny, které skutečně k tomu přistupují zodpovědně - aby dokázaly tu rodinu uživit, tak čerpají zrychleně a jdou pracovat. Mimochodem logicky odvádějí potom do státního rozpočtu, pane premiére, vám, České republice, nám všem tady daňovým poplatníkům daně, sociální a zdravotní atd. atd. Čili to je přece oboustranně velmi výhodné.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



Já se tedy ptám, co brání tomu, co brání tomu teď nakonec i v této době těsně před Vánoci říct - 1 mld. i vzhledem k tomu, jak vycházejí dnes veřejné finance, jak vychází státní rozpočet, není problém. A společnou silou tady podpoříme ten spravedlivý návrh, tak jak jsme ho v KDU-ČSL podporovali už v rámci toho prvního projednávání tady ve sněmovně, opakovaně, opakovaně jsme vysvětlovali ty argumenty, proč by tomu tak mělo být, a opakovaně naši senátoři na půdě Senátu spolu s dalšími. A ten návrh nám teď vracejí právě sem do sněmovny v této spravedlivé podobě.

Já bych vás tedy chtěl poprosit, pojďme skutečně vzít rozum do hrsti a jak vládní poslanci ANO, ČSSD, KSČM, tak my všichni ostatní, pojďme podpořit spravedlivý rodičovský příspěvek pro všechny rodiny, které mají děti mladší čtyř let. Skutečně tyto rodiny, tyto rodiče, tyto děti si to zaslouží. A pokud celá ta šaráda včerejšího a dnešního dne ze strany vládních stran měla pouze způsobit nějaké plané naděje těm rodinám, že se včera odpoledne nebo večer zdálo, že tedy ano, že ten rodičovský příspěvek bude takto schválen - a já pořád chci doufat ve zdravý rozum i poslanců z vládního tábora, že se to podaří - ale pokud to skutečně měla být jenom nějaká šaráda, tak tímto způsobem vzbuzovat plané naděje mně přijde opravdu, opravdu vůči těm rodinám jako velmi ostudné. Pojďme zkusit to, že to nebyla jenom nějaká komedie na oko, a pojďme skutečně schválit spravedlivý rodičovský příspěvek. Děkuji.

