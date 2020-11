Výborný (KDU-ČSL): Schválení chráněného účtu je na dosah

reklama

Doufám, že o něm bude na půdě Sněmovny rozhodnuto příští týden. Je to důležitý nástroj k tomu, aby lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, kteří často i oprávněně čelí řadě exekucí, nemohly být peněžní prostředky i z toho tzv. nezabavitelného minima často nezákonným způsobem zabavovány. Bohužel se to zvláště u mnohačetných exekucí děje a důsledkem je, že dlužníci zůstávají mimo systém v tzv. šedé ekonomice. A to je velmi negativní pro stát, zaměstnavatele a nakonec i dlužníka samotného. Zdá se tedy, že institutu chráněného účtu, by mohl být nabídkou cesty pro zodpovědné dlužníky do reálných ekonomických vztahů. Předložil jsem pozměňovací návrh diskutovaný se zástupci neziskového sektoru i bankami, který by měl vést k jednodušší a rychlejší realizaci založení i změn účtu. Je to snaha o vylepšení předloženého návrhu, která by měla zajistit to, aby chráněný účet skutečně pomohl a fungoval.

