Výborný (KDU-ČSL): Sociální služby v praxi

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PRAXI

Dnes jsem navštívil Plzeňský kraj. Hlavním tématem se staly sociální služby.a jejich naprosto zásadní společenský význam.

Setkal jsem se s místními politiky, se kterými jsem diskutoval o zdravotnictví, školství a nadcházejících krajských a senátních volbách v budoucím roce.

Následovala prohlídka mezigeneračního centra Totem. Je neuvěřitelné, co se paní ředitelce Faiferlíkové povedlo vybudovat. Totem se dnes může pyšnit jednou z největších dobrovolnických základen. Jeho činnosti jsou velice široké. Centrum propojuje děti, dospělé a seniory. Snaží se působit po celém kraji. Paní ředitelka se nezdráhá své zkušenosti předávat i dalším lidem mimo plzeňský region. Nabídl jsem ji proto pomocnou ruku a budu rád, pokud se jí rozhodne využít. Projekt mne velice oslovil a moc mu fandím. Je úžasné sledovat, kam až se dá v průběhu několika let dojít.

Poslední zastávkou se stal Domov svaté Zdislavy pro matky s dětmi. Neumím si vůbec představit, co by bylo s maminky a jejich dětmi, nebýt tohoto domova. Velice si vážím práce, kterou ředitel Lódr a celý jeho tým odvádějí. není to vůbec jednoduché.

Sociální služby trpí nedostatkem financí. Většinou o peníze do svých rozpočtů musí složitě usilovat, doslova si je vybojovat. Současná vláda navíc tuto oblast skutečně zanedbává, což mě skutečně štve. To je potřeba v budoucnu rozhodně změnit. Sociální služby nesmějí být podřadnou agendou.

Děkuji všem, se kterými jsem se dnes mohl potkat. Opět to bylo velice inspirativní. Vědět, co trápí lidi v regionu, nebo co se jim naopak povedlo, je velice důležité i pro celostátní politiku.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



