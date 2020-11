Výborný (KDU-ČSL): Současný stav protikorupčních opatření je vizitkou ANO a vizitkou této vlády

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vládo, dámy a pánové, dovolte mi krátce vystoupit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Já tady musím hned na úvod opravit nebo upravit některá slova, která tady zazněla z úst pana předsedy Vondráčka.

Svolavatelem této schůze není pouze poslanecký klub Pirátů, ale byla na tom shoda napříč opozicí. A to, co tady říkal na konci, tak není pravda. Já jsem, pane předsedo, byl tady na půdě tohoto sálu u toho, kdy jsme vám sdělovali zájem na svolání této schůze, a dokonce u některých bodů, jako je třeba právě druhé čtení novely zákona o soudech a soudcích, byla s vámi shoda. Takže nebyl jste překvapen, nebylo to něco neočekávaného a já jsem stále přesvědčen o tom, že to vaše alibistické vystoupení, které hovoří nebo tady zlehčuje doporučení skupiny GRECO například vůči České republice, tak je skutečným alibismem. Řekněme si to úplně na rovinu. Současný stav projednávání zákonů a legislativy, které se nějakým způsobem dotýkají protikorupčních opatření nebo toho zákona o soudech a soudcích, je vizitkou hnutí ANO a vizitkou této vlády. To není vůbec nic jiného. Když se podíváte na těch 14 doporučení skupiny GRECO, tak ČR k dnešnímu dni dokázala nějakým způsobem implementovat jedno jediné. Jedno jediné ze čtrnácti!

Já teď nechám stranou tu trojici návrhů, trojici novel zákona o státním zastupitelství, ale tady jsme přece měli daleko ještě zásadnější věci, které jsme navrhovali na program této schůze, ať už to bylo druhé čtení právě zákona o soudech a soudcích, nebo tu novelu zákona o střetu zájmů. Já bych vás chtěl, dámy a pánové, upozornit všechny, tak jak tady jsme, že to je reakce na nález Ústavního soudu 38/17, a Ústavní soud konstatoval, že je třeba zákon o střetu zájmů upravit tak, aby k nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů bylo potřeba žádosti. Pokud to neučiníme, tak 1. ledna 2021 ten registr bude prostě uzavřen, a já už se těším na ty dotazy redaktorů holdingového tisku, jako je Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny, jak se budou pana premiéra potom ptát, a, pane premiére, co jste udělal pro to, aby ten registr mohl být dále otevřený apod. Vůbec nic! Ten nález tady nevznikl včera, ani předevčírem, je, mám pocit, už více jak rok starý. My jsme se k němu jako poslanci napříč poslaneckými kluby tady ve Sněmovně sešli, jestli se nepletu, někdy na jaře. Bylo to možná v květnu nebo v červnu, a přesto jsme jako Sněmovna nedokázali tuto jednoduchou novelu, na které je shoda, a jestli se nepletu, tak tam byla shoda i s hnutím ANO a s paní ministryní spravedlnosti, přijmout. Tak to byl jeden z motivů, proč jsme do programu dnešní navrhované schůze i jako KDU-ČSL chtěli zařadit tuto novelu zákona o střetu zájmů tak, abychom vyhověli nálezu Ústavního soudu a sami sebe nedostali do situace, kdy to těžko budeme v lednu příštího roku veřejnosti vysvětlovat, proč jsme ty věci neřešili. Bohužel se k tomu přistupuje tak, jak je tady na půdě Sněmovny zvykem. V okamžiku, kdy přijdeme s nějakým návrhem, tak se zde vystoupí alibisticky s tím, že my si svoláme svoji vlastní schůzi o 14 dní později tak, abychom vyřešili jenom to, co my skutečně chceme.

A ještě jeden důležitý bod bych také rád zmínil, a to je otázka přípravy reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já myslím, že to je evergreen, na kterém bohužel také vláda dokazuje to, že co nechce řešit, tak prostě úspěšně se snaží vysedět nebo prostě odložit. Na půdě Senátu se konalo jednání pracovní skupiny za účasti zástupců Úřadu vlády, seděli tam, jestli se nepletu, i zástupci některých poslaneckých klubů tady ze Sněmovny. Byla tam nějaká shoda. Bylo to opět, myslím, že na začátku léta někdy v červenci, od té doby přesto, že byl příslib Úřadu vlády, že co se týče reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se v těch věcech pokročí, tak se nepokročilo ani o píď. Čili hovořit o tom, že vláda chce pokročit v jedné ze svých vlajkových lodí svého vládního programu, to znamená v boji proti korupci, tak prostě není pravdivé. Je to naprostý alibismus, vláda v tom nedělá vůbec nic.

Chtěl bych tedy požádat, pokud tedy je zde avizované to veto na pořad této schůze, abychom některé ty věci, které skutečně jsou důležité a je třeba je řešit bezodkladně, viz například novela zákona o střetu zájmů, tak aby byly řešeny v co nejkratší době, protože bohužel ty důsledky a dopady, které budeme muset vysvětlovat my všichni veřejní funkcionáři, dopadnou na všechny z nás. Děkuji.

