Výborný (KDU-ČSL): Tzv. milostivé léto je dobrodiním státu

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vládo, kolegyně, kolegové,

já teď skutečně splním velmi stručně jen svoji zpravodajskou povinnost a k věci samotné, s dovolením, vystoupím poté tak, jak má být v řádné rozpravě a také stručně. Dovolte mi tedy, abych konstatoval, že vláda projednala návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce o změně zákonů souvisejících a 18. května ho předložila Poslanecké sněmovně a to s žádostí, aby byl projednán v režimu paragrafu 90 jednacího řádu, tedy ve zrychleném řízení. Protože zde tato žádost byla takto formulována a mnou jako předsedou poslaneckého klubu byla projednána i s předsedy všech poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně, na základě které došlo k dohodě, že ten zákon bude takto projednán a paragraf 90 nebude nikým vetován, tak jsem si dovolil k tomu svolat jednání podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí. Považoval jsem za důležité to, aby tisk přestože bude pravděpodobně schválen ve zrychleném řízení tak, aby mohl být projednán i na půdě tohoto podvýboru, který se exekuční problematikou má zaobírat. Dnes ráno jsme se jako podvýbor k tomu sešli i za účasti čtyřech náměstků z ministerstva spravedlnosti a vedli jsme k tomu asi hodinovou rozpravu k tomuto samotnému návrhu. Přestože nám to jednací řád neukládá, ale s vědomím toho, že ten zákon nebude pravděpodobně projednán na půdě ústavně-právního výboru, tak jsme ho jako podvýbor projednali a přijali jsme k němu toto usnesení, se kterým si dovolím seznámit ctěnou Sněmovnu. Podvýbor ústavně-právního výboru pro problematiku exekucí a insolvencí projednal vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů sněmovní tisk 217 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit jej v předloženém znění.

Tolik tedy usnesení dnešního jednání podvýboru. Za mě jako zpravodaje je to asi v tuto chvíli všechno, protože o věcném obsahu zákona samotného tady velmi detailně hovořil pan ministr. To asi netřeba uvádět. Já potom za sebe řeknu více v obecné rozpravě.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tedy teď navážu na tu svoji zpravodajskou zprávu stručným příspěvkem, který bych rozdělil na několik částí. Jednak, a myslím, že to je důležité připomenout, to tzv. milostivé léto, které je dobrodiním státu, protože zdůrazňuji, to odpuštění příslušenství se týká pouze těch exekucí, kde jsou vymáhány dluhy vůči státu, případně organizacím se státním podílem, jako jsou městské organizace, typicky například dopravní podniky, tak ta první vlna proběhla na přelomu loňského a letošního roku a byla zatížena některými problematickými okolnostmi, které potom nakonec vedly současnou vládu a pana ministra Blažka po konzultacích i s Poslaneckou sněmovnou k tomu, že byl předložen tento návrh zákona. Původně se mělo jednat o novelizaci. I na základě nějakých debat v rámci Legislativní rady vlády potom je tady před námi tedy lex specialis pro milostivé léto, tzv. milostivé léto II, které paradoxně tentokrát spadne do babího léta, protože jak bylo řečeno, ta účinnost je navrhována od 1. září.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4446 lidí

Co chci ale říci k těm problematickým okolnostem, které vedly vládu, a se kterými já se ztotožňuji, k předložení tohoto sněmovního tisku. Jednak, a začnu pozitivně, nikoliv tím problematickým prvkem, ale tím pozitivním. Ukázalo se, že když minulá Sněmovna v rámci přechodných ustanovení novely exekučního řádu tento institut zakomponovala a schválila, tak že vlastně vyšla vstříc téměř všem aktérům toho procesu. Ti, kteří tu věc dlouhodobě kritizovali, a já tomu vlastně z věcné stránky rozumím, byli exekutoři, exekutorské úřady, nicméně milostivé léto fakticky nepomohlo jen desítkám tisíc dlužníků z dluhových pastí, ale pomohlo i věřitelům. Ta pozitivní reakce ze strany i velkých státních institucionálních věřitelů je doložitelná. Když se podíváme na vyjádření ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pana ředitele Kabátka, když se podíváme na vyjádření ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy a mnoha dalších institucí, tak se najednou ukázalo, že v průběhu té realizace oni samotní viděli, že jsou schopni jednorázově získat nemalé částky na dlužných jistinách, protože - a to zdůrazňuji - milostivé léto není černou čarou a vzkazem veřejnosti: dluhy se nemusí platit. Ba naopak. Je to jasný vzkaz k tomu, že dluh na jistině, to, co skutečně bylo vytvořeno nebo na základě čeho ten dluh vznikl, tak to musí být do poslední koruny, do posledního haléře také tomu věřiteli vráceno. Musí to být uhrazeno. To je základní podmínka milostivého léta. To, co se odpouští, je to nabalené příslušenství v podobě úroků, penále, pokut apod.

Abych byl zcela konkrétní, tak zmíním čísla, která v tuto chvíli stále ještě nejsou úplná, protože tady trošičku bojujeme s tím, jak rychle jsou do exekučního rejstříku zaneseny ty údaje, ale u Všeobecné zdravotní pojišťovny to cca před měsícem činilo 174,8 milionu korun, které se Všeobecné zdravotní pojišťovně jednorázově vrátily, a ke kterým by se pojišťovna buď nikdy, anebo ve velmi vzdáleném horizontu dostala. A odpuštěno tím pádem bylo 325,8 milionu korun na tom narostlém příslušenství. Využilo to u VZP více jak 15 tisíc osob. U Dopravního podniku hlavního města Prahy jsou ta čísla podobná. 14,5 milionu vráceno hlavnímu městu Praze a Dopravnímu podniku na dlužných jistinách, ale odpuštěno více jak 146 milionů na tom příslušenství. Mimochodem to ukazuje i ten důvod, který nás vedl k předložení tohoto institutu. Je to desetinásobek té samotné jistiny a je to to dědictví, které si neseme a za které nese svůj díl odpovědnosti i stát, který to umožnil před těmi lety, a to je ta možnost nemravného nárůstu, až skutečně nemravného nárůstu příslušenství v podobě úroků. Není přece normální, aby z jistiny vznikl více jak desetinásobek samotné dlužné částky. To je to, co se milostivé léto snaží naplňovat a co je tím beneficiem, čili česky milosrdenstvím státu vůči dlužníkům. Takže to jenom konkrétní čísla, aby bylo jasno, jakým způsobem probíhalo to milostivé léto I.

Často čelíme otázkám či výtkám, výhradám, že milostivé léto bylo neúspěšné, protože se ho zúčastnily pouze řádově procenta těch, kteří ho fakticky mohli využít. Ano, já jsem na začátku a v tom minulém roce nikdy netvrdil, že ho využijí všichni, kterých se může dotknout. Věděli jsme, že to budou řádově procenta dlužníků, nicméně pro mě osobně je důležitý každý osobní příběh, kdy pomohlo milostivé léto vrátit toho člověka, často celou rodinu, maminku, samoživitelku a další do reálného života a standardních socioekonomických vztahů. To znamená, a těch příběhů jsme mohli vidět a slyšet v médiích možná desítky. Jsou to situace, kdy dotyční bojovali s exekučními pastmi, a v tuto chvíli tím, že mohli splatit jistotu, tak jim jsou odpuštěna často ta násobná, mnohonásobná příslušenství, a oni se vrací do toho stavu, který ve finále pomůže nejenom jim a těm věřitelům, ale, a to chci říct, i státu. Proto s tím nakonec vláda přichází, protože se ukázalo, že v okamžiku, kdy lidé, občané standardně pracují, nejsou v šedé ekonomice, tak to znamená, že odvádějí sociální a zdravotní. Nejsou mimo ten systém, nejsou to černí pasažéři a my jim tímto způsobem pomůžeme se do toho systému vrátit. I kdyby to měly být pouze stovky nebo tisíce těch dalších, kteří se k tomu připojí, tak to dává smysl.

A já bych tady chtěl v tuto chvíli poděkovat. Poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do té prezentace možnosti využít milostivé léto v té první vlně, ať už to byly neziskové organizace, jako je Člověk v tísni, jako je Charita ČR, jako je Institut pro prevenci předlužení a mohl bych pokračovat dál, tak ale i zástupcům obcí a měst a jimi zřizovaných společností. Praha by mohla být, když tady vidím paní kolegyni Zajíčkovou, pana kolegu Nachera, toho ukázkovým příkladem. V metru byly informace o možnosti využít milostivé léto. Praha udělala maximum pro to to k těm jednotlivým aktérům dostat. Bude dobře a vznikne tady pravděpodobně i větší časová prodleva toho léta, kdy můžeme zapracovat na tom, aby ti, kteří z nějakého důvodu nevyužili milostivé léto v první vlně, tak učinili v tom kole druhém. A ty důvody nevyužití byly různé. A to jsou potom ty věcné důvody, proč ten zákon tady dnes projednáváme, proč to chceme ještě jednou a naposledy zopakovat.

Bohužel jsme se setkali s ne úplně vstřícným přístupem, podtrhuji slovo některých - některých exekutorských úřadů. Opět ty věci jsme mohli vnímat v médiích a na sociálních sítích, a i proto jsme s panem ministrem hledali tu cestu, jak zabránit tomu, že některé úřady nekomunikují. Proto, a to chci zdůraznit, ta věc, která je nová, v zákoně je pevně definována lhůta 15 dnů, kdy exekutor musí dlužníkovi odpovědět tu základní informaci, kolik dluží na jistině a kam ty peníze dlužné na jistině má zaslat. Pokud to neučiní, tak ta lhůta tří měsíců, která poběží od 1. září, tak se na tento případ, na toto exekuční řízení bude o ty příslušné dny nekomunikace ze strany exekutora prodlužovat. Je to férové, takto to má být. Není důvod, proč by dnes, kdy ty věci jsou všechny elektronizované, aby exekutor neodpovídal v těch lhůtách samotných. Proto je zde zakomponována tato věc.

Druhá informace, samozřejmě to Milostivé léto spadlo i do období, které jsme dopředu nikdo nepředpokládali, jako byl krach Bohemia Energy a dalších dodavatelů, kdy najednou mnoha občanům začaly přicházet složenky od dodavatelů poslední instance, které násobně převyšovaly to, na co ty domácnosti byly předtím připravené a zvyklé a samozřejmě i to se promítlo negativně do té možnosti využít institut Milostivého léta.

Třetí věc, kterou bych rád také zmínil, byly některé interpretační nejasnosti. Typicky jsme to řešili u zdravotních pojišťoven, kdy se měsíc řešila otázka, jestli penále je příslušenství nebo jistina. Nakonec i toto bylo vyjasněno. A v tomto zákoně už je to napevno definováno, aby nikdo a žádní exekutoři nemohli tvrdit, že penále zůstává jistinou, prostě je to příslušenství a takto se k němu také bude přistupovat v rámci tohoto druhého Milostivého léta.

Na závěr mi dovolte ještě říci jednu důležitou věc, která tady nezazněla. Od řady připomínkových míst, včetně Úřadu vlády a Ministerstva financí, zaznívala jedna připomínka, která má svoji relevanci, já s ní naprosto souhlasím. Vytváříme tady jistou nespravedlnost tím, že se takto vyřeší, nebo takto se nabídne vyřešit pouze věci vymáhané v soudních exekucích. Daňové a správní exekuce, ty, které řeší finanční úřad a další, tak těch se to nedotkne. To je pravda. Je to ovšem dáno tím, že tady se zabýváme skutečně pouze oblastí těch soudních exekucí, původně měl být novelizován exekuční řád. A my tady musíme otevřít jiné zákony, jako je např. daňový řád. A je dohoda v tuto chvíli už i politická dohoda na půdorysu těch klíčových ministerstev - Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, že tento problém, tuto věc, to znamená možnost splatit jednorázově dlužnou jistinu u těch exekucí, které jsou vymáhány daňovou správou, takže to bude připraveno a v příštím roce 2023 také předloženo vládou Poslanecké sněmovně, a měli bychom i toto schválit, a tuto jistou elementární nespravedlnost napravit.

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi požádat vás o schválení tohoto zákona v tom zrychleném řízení v prvním čtení, tak aby stihl ten zákon projednat v průběhu měsíce června i Senát, a on skutečně nabyl té platnosti 1. července, účinnosti 1. září, abychom tím i vytvořili ten dostatečný prostor těm všem, kteří se té problematice věnují na to dotyčné připravit. Ono je to i tom, že ten zákon podporuje - a to chci na závěr říci, podporuje vzájemnou solidaritu jak v rámci rodin, širší rodiny, tak ale i v rámci společnosti. Je to skutečně o tom, že na tu dlužnou jistinu se často složí ta rodina, příbuzní, přátelé, kteří pomohou tomu dotyčnému se z té exekuční pasti dostat. Je to správně. Já myslím, že je dobré, když jako politici podporujeme rodinnou, přátelskou solidaritu. Ale chci také poděkovat těm organizacím, které k tomu vytvářejí i ty podmínky, kdy například Člověk v tísni v té první vlně rozdal (nesrozumitelné) 11 milionů na darech, které získal na speciálním darovacím účtu, po velmi pečlivém drobnohledu, kdy zvážil tu situaci toho daného člověka, že si skutečně zaslouží tuto bezprostřední pomoc, protože to mnohdy byly právě případy maminek, které zůstaly samy s dětmi, a ani na tu jistinu by fakticky ty finanční prostředky nemohly získat nikde. Ale touto jednorázovou pomocí, tímto darem se jim umožnilo se zbavit exekucí za 105 milionů korun.

Těch 105 milionů dostali ti věřitelé, ale zároveň v těchto případech - a myslím, že jich bylo víc jak dvě stě, se těmto konkrétním osobám pomohlo zbavit se dluhů. Díky všem, kteří takto pomáhají a díky nám za to, že tento institut podpoříme, a skutečně naposledy, protože i často připomínané Milostivé léto starozákonní biblické platilo jednou za 49 let. Já nevím, kdy příště, ale zcela jistě to nebude v tomto volebním období, bude podobný krok připraven a schválen. Myslím si, že to má být skutečně zcela výjimečný institut a podaná ruka těm, kteří pomoc potřebují a zároveň jsem tedy zdůraznil i ty výhody, které to nese pro všechny aktéry celého toho procesu.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministr Blažek: Paušální náhrada exekutora v rámci milostivého léta se nově stanoví na 1500 korun bez DPH Výborný (KDU-ČSL): Jsem rád, že se podařilo prosadit opakování Milostivého léta Kovářová (STAN): Zopakování Milostivého léta je spravedlivé Ministr Blažek: Druhá vlna milostivého léta je na místě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama