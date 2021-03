Výborný (KDU-ČSL): Volební zákon? V tuto chvíli tak trošku promarněný čas

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, to podstatné a klíčové tady řekl jak pan ministr, tak teď zpravodaj, kolega Marek Benda. Za sebe a za poslanecký klub KDU-ČSL se domnívám, že to je tak trošku v tuto chvíli promarněný čas, protože se bavíme technicky o tom nosiči, jeden byl projednán minulý týden ve čtvrtek, dnes tedy vládní verze. Ministerstvu vnitra bych chtěl svým způsobem poděkovat, protože v té variantě B - už to je velmi zvláštní, když je předložen zákon ve dvou variantách, to znamená, že bychom tak jako tak museli pozměňovacím návrhem jednu tu variantu vypustit - se Ministerstvo vnitra a vláda výrazně inspirovaly tím návrhem, který zde je od roku 2019 z dílny KDU-ČSL. V zásadě směřuje totiž stejným směrem, a to jak u toho aditivního kvora pro koalice, tak u přepočtu hlasů na mandáty. V zásadě to kopíruje probíhající politická jednání směrem k nějaké míře proporčnosti v tom systému, který by reprezentoval jak současné znění Ústavy České republiky, tak byl vlastně i reakcí na nález Ústavního soudu.

Já si myslím, že to klíčové a podstatné v tuto chvíli se nemůže odehrát zde dnes na jednání pléna této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. To podstatné a klíčové je politická dohoda. Politická dohoda na úrovni politických stran v Poslanecké sněmovně, ale také v Senátu - to bych chtěl zdůraznit. My skutečně, ač existují samozřejmě nějaké dohody v tom smyslu, že například ten přepočet hlasů na mandáty je hlavně věcí Poslanecké sněmovny, tak ta komunikace směrem k horní komoře je prostě klíčová a důležitá. Já bych se nerad dočkal situace, kdy ten návrh zákona si tady budeme posílat tím člunkem, protože je to volební zákon a žádná komora se vzájemně nemůže přehlasovat.

Čili opravdu bych byl velmi rád a za poslanecký klub KDU-ČSL apeluji na všechny poslanecké kluby a politické strany, abychom v řádu příštích dnů dokončili politická jednání a shodu na tom řešení, které - jak zde již bylo řečeno - se pravděpodobně rýsuje.

Vítám a děkuji za konstruktivní přístup ať už k otázce počtu volebních krajů, že tedy toto téma zůstane odloženo ad acta v tomto případě a nebudeme v této poměrně rychlé době a ve zkráceném čase otevírat tuto Pandořinu skřínku volebních krajů, že se budeme věnovat skutečně těm dvěma záležitostem, a to jsou koalice a aditivní kvorum, kde registruji i po těch jednáních, že tady je nějaká většinová vůle k tomu, aby tady byla načítací kvora pravděpodobně v těch dvou limitech a že dotáhneme i jednání směrem k matematickému přepočtu hlasů na mandáty. Tady vnímám, že ve hře je celá řada možností, ale že to vše směřuje skutečně k tomu, že nebudeme vyčleňovat zvláštní penzum mandátů jako bonus pro vítěze a že se budeme snažit směřovat k poměrnému systému v nějaké variantě, které se samozřejmě nabízejí a existuje jich i v Evropě celá řada.

Za poslanecký klub KDU-ČSL mohu jednoznačně sdělit a myslím, že i za koalici Spolu společně s ODS a TOP 09, že k těm jednáním budeme i nadále přistupovat velmi konstruktivně a věřím, že dohody dosáhneme, tak aby ústavně právní výbor a posléze plénum Poslanecké sněmovny mohlo tyto politické dohody podpořit a schválit. Na jakém nosiči, to je v tuto chvíli skutečně podružné. Možná jsme si i dnešní debatu mohli v tomto smyslu ušetřit, protože jeden návrh novely volebního zákona jsme už projednali minulý týden.

Děkuji.

