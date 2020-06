Vymazal (Piráti): Já osobně budu bojovat zejména za regulaci konopí

reklama

Je sobota a máme za sebou sněmovní týden. Jako vždycky to byl boj jednak o veřejné prostředky při kontrole vlády, jednak o nervy. Pokud jste sledovali televizi, možná jste zaznamenali, že byla mimořádná schůze. Ale popořadě.

V pondělí tradičně zasedala vláda a opět předložila něco, s čím máme zásadní problém. Ve zkratce: projednává se zákon o evidenci skutečných majitelů a vláda si tam přidala výjimku, aby se to nevztahovalo na svěřenecké fondy. Asi netřeba nic dodávat. Všem je jasné, proč asi. My Piráti jsme přesvědčeni, že čerpá-li někdo dotace, nebo soutěží veřejné zakázky, musí být všem jasné, u koho ve finále peníze skončí. Takže to přirozeně kritizujeme a budeme proti tomu bojovat i v dalších fázích legislativního procesu.

V úterý začalo jednání Sněmovny. Přímo ten den jsem vám psal o tom, že v Česku ročně zažije odposlechy až 8 000 lidí. Je to strašidelné. Ten den jsem teda navrhnul, aby měli tito lidé, kterým se stát vláme do soukromí, alespoň nějaké vyrozumění. Můžete si o tom přečíst níž na mém profilu.

Středa. Po dlouhé době jsme se na plénu zabývali zvířaty - konkrétně slepicemi. Kupujete si někdy v obchodě vejce z klecového chovu? Poznáte to tak, že to razítko, které je na každém z nich, obsahuje hned před označením státu původu číslici "3". Já jsem to párkrát udělal. Ta vejce nejsou dobrá. Mají takovou zvláštní pachuť a žloutek nemá vůbec zdravou barvu. Je to tím, že slepice, které je snáší, neuvěřitelně trpí v podmínkách svého chovu a často mají nemoci. Proto jsme navrhli, aby se klecovému chovu učinila přítrž. Samozřejmě počítáme s tím, že trh bude potřebovat čas na to, aby se přizpůsobil. Proto bychom chtěli ten zákaz až od roku 2025, nejpozději 2027.

Ve čtvrtek byla místo interpelací mimořádná schůze. Chtěli jsme se s vládou pobavit o předchozích měsících, co se povedlo, co se nepovedlo a na co se připravit do budoucna. Za nás je odpověď jasná - zapojovat české firmy a vědce, neignorovat varovné signály, připravit si záchrannou síť a zejména (!) mít ušetřeno na horší časy. Možná už k vám dolétlo, že se plánuje státní schodek půl BILIONU korun - což je tedy nejhorší hospodářský výsledek v historii. Když jsme před rokem nebo dvěma kritizovali, jak vláda rozhazuje, spousta lidí se nám smálo. A teď se ukazuje, že nemít rezervy, byla od začátku velká chyba.

No a pátek. Pamatujete na takové to video, kde řidič Boltu vyhodil z auta nevidomou ženu kvůli tomu, že sebou měla asistenčního psa? Tak můj kolega Radek Holomčík Sněmovně navrhl, aby mohli tito užiteční čtyřnozí pomocníci všude, kam potřebují jejich páníčci. Tohle stále není samozřejmost. Úlet, že?

Teď je před námi víkend a po něm výborový týden. Čeká nás na mnoha frontách hned několik důležitých bojů. Já osobně budu bojovat zejména za regulaci konopí. Tak se držte a užijte si víkend.

Tomáš Vymazal Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vymazal (Piráti): Informační povinnost o odposlechu je uložena velkému množství subjektů Vymazal (Piráti): Poslanci se budou muset poprvé zabývat legalizací konopí Vymazal (Piráti): Česko má v Evropě hned po Rusku nejvíce vězňů na obyvatele Vymazal (Piráti): Nechceme, aby se z konopí stal jenom další farmaceutický kšeft

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.