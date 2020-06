Vymazal (Piráti): Státní sekera? Vzpomeňte na všechno to předražené nakupování

reklama

Ahoj! Mám tady pro vás tradiční hlášení pirátských sněmovních aktivit. Tentokrát jsem to nechal až na pondělí, protože jsem celý víkend strávil mimo internet v Lipníku nad Bečvou. Vyjeli jsme s bandou na Moravu k zaslouženému odpočinku od politiky. Všichni ho totiž potřebujeme. Každý z nás bojuje v pirátském triku za vaše zájmy na různých úrovních od komunálu až po Brusel, což umí být dost o nervy. A tak jsme se na to pokusili společně alespoň na chvíli nemyslet a užít si trochu slunce a léta. Školákům už skončil školní rok a mají prázdniny, do těch našich ještě pár týdnů zbývá. Takže jsou to takové před-prázdniny. Přestávku od Sněmovny budeme mít od 10. července a znovu se uvidíme až v září. Do té doby musíme odmakat ještě spoustu důležité práce. Podobně jako minulý týden.

V pondělí jsme oficiálně zahájili volební kampaň do krajských voleb. Já pocházím z Moutnic, takže tady udělám Jihomoravákům trochu reklamu. Jako budoucího hejtmana bychom nejraději viděli Lukáš Dub Dubec a doufám, že to stejně uvidíte i vy. Společně s ním kandiduje řada skvělých osobností s vysokou morální integritou a opravdovým pracovním nasazením. Největší výzvou je pro nás aktuálně klimatická změna. V situaci, kdy lesy sežral kůrovec, půda je totálně vyčerpaná, voda buď není, anebo jsou z ní povodně, nemůže kraj nečinně přihlížet. A já věřím, že právě tahle pirátská parta si s tím poradí nejlépe.

V úterý jsme ve Sněmovně jednali o rozpočtu. Určitě jste o tom už slyšeli. Je to největší schodek v historii, který pro nás upředl muž, jenž se vyšplhal do premiérského křesla nadáváním na největší schodky v historii. To jsou paradoxy, pane Vaněk. Ale dobře. Je krize a peníze budou k rozpumpování ekonomiky třeba. Nechtěli jsme blokovat peníze potřebným, tak jsme kývli na zkrácenou lhůtu k projednání. Nicméně fakt, že jde o sekeru 500 miliard korun, budu vstřebávat ještě hodně dlouho. Vzpomeňte na všechno to předražené nakupování, a hlavně aroganci a alibismus vlády během prvních týdnů pandemie. Vzniklo k tomu teď i jedno takové video. Myslím si, že když nám vláda dělá největší sekeru v historii, zaslouží si dostat i účet. Házím vám to do komentářů.

Už jsem vám psal o tom, že je pro nás jednou z největších výzev klimatická změna a boj proti suchu. Ve středu se nám povedl husarský kousek, když hospodářský výbor schválil náš návrh na lepší využití odpadové vody ve veřejných budovách. Je nám ale jasné, že jenom spořením s vodou na sucho nevyzrajeme. Proto jsme si připravili speciální plán přímo na toto téma. Nezlobil bych se, kdyby byl pro vládu natolik insPirativní, aby si ho přivlastnila. Pokud si ho budete chtít přečíst, najdete ho v komentářích.

Ve čtvrtek jsme prosadili usnesení, aby stát lépe hlídal odpovědnost úředníků a politiků za nezákonná rozhodnutí. Aktuálně stát škodu zaplatí, ale pak regres téměř nikdy nevymáhá. To umožňuje udržovat v chodu mašinu různých nezákonností, za kterou nikdo neodpovídá, a to chceme změnit. Je to ale na vládě. Pokud to neudělá, budeme to muset napravit my osobně, až se do té Strakovky dostaneme sami. Doufám, že to bude už příští rok.

No a pátek. O pátku se nedá moc mluvit v souvislosti se Sněmovnou, protože Česku dominovalo trochu jiné, přesto příbuzné téma. Milada Horáková. Je to už 70 let od doby, kdy ji z politických důvodů zavraždil komunistický režim. Vražda doktorky Horákové je důležitou připomínkou zvůle totalitních režimů. Jakmile jednou umožníme, aby protidemokratické síly ovládly a pohltily demokratické instituce, stát začne dělat z odvážných a čestných lidí své nepřátele. Je důležité na to neustále myslet, ať už jde o skládání vlády s podporou komunistů, nebo o obchodování s komunistickými režimy v Asii. Slyšeli jste taky to hlášení v pražském metru? Vysílali tam úryvky z jejího soudního líčení. Šel z toho mráz po zádech. Pokud jste v Praze nebyli, do komentářů vám házím odkaz.

No a to je všechno. Tento týden je poslanecký, což pro mě znamená samostudium a schůzky v JmK. A že je toho hodně. Tak jo, mějte se krásně a ať se vám daří!

