Vystrčil (ODS): Navrhujeme spravedlivější zvýšení důchodů

Senát dnes projednává vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, který přidává 1 000 Kč důchodcům, kteří jsou starší než 85 let. Senátoři ODS navrhují, aby se o stejnou částku zvýšil důchod všem, kteří jsou v důchodu více než 25 let. Podle občanských demokratů je takový návrh spravedlivější.

„Vládní návrh nezohledňuje ženy mladší 85 let, které vychovaly děti, a proto šly do důchodu dříve. Nyní často pobírají nižší důchod, než senioři, kterým je 85 let a více. Proto jsem podal pozměňovací návrh, který má tuto nespravedlnost napravit. Můj návrh přidává 1 000 Kč všem seniorům, kteří jsou v důchodu více než 25 let. Toto navýšení zohledňuje zejména nelehkou situaci žen, které odcházely do důchodu dříve, než v 60 letech věku, a proto by na navýšení podle vládního návrhu neměly nárok a zároveň strávily většinu pracovního života v socialismu a nyní tedy pobírají nízké důchody,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

autor: PV