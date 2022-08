Zahradil (ODS): Náměsíčný pochod do války s Čínou, část III

reklama

Zveřejňuji třetí, závěrečnou část překladu článku Davida Goldmana "Sleepwalking Into War With China", kriticky reagující na cestu Nancy Pelosi na Tchajwan.

Originál článku ZDE.

CV Davida Goldmana ZDE.

Náměsíčný pochod do války s Čínou, část III. :

Skutečností je, že Čína má podél svého pobřeží silovou převahu. Komparativní analýzu vzájemných silových pozic jsem provedl už ve své knize z roku 2020. Stanfordská profesorka, která se zabývá strategií vojenského letectva, Oriana Skylar Mastro, loni napsala: „Čínská útočná výzbroj, včetně balistických a řízených střel, může zničit základny USA v západním Pacifiku v řádu dní. Poslední simulace, které provedl Pentagon spolu s RAND Corporation ukázaly, že vojenský střet mezi USA a Čínou o Tchajwan by nejspíš vyústil v porážku USA, zatímco Čína by byla schopna uskutečnit plnohodnotnou invazi v řádu dnů až týdnů.“

V roce 1997 mohl předseda Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich ještě navštívit Tchajwan bez následků, ale USA tehdy také vypravily konvoj letadlových lodí do tchajwanského průlivu, zatímco Čína na to bezmocně hleděla. Dnes, s odhadovanými 1300 nejmodernějšími balistickými střelami by Čína mohla zničit americké letadlové lodě, jakož i letecké základny na Okinawě a Guamu. Je otázka, jak daleko od pobřeží je Čína schopna zasáhnout pohyblivou lod´, ale dubnové potopení lodi Moskva Ukrajinou s protilodní střelou by nás měla vést k opatrnosti při spoléhání se na čínskou neschopnost. Vždyt´Čína už vypravila vlastní kosmické zařízení na Měsíc.

Válka mezi Čínou a USA může být tou největší katastrofou, která kdy postihla lidstvo. Admirál James Stavridis ve svém thrilleru „2034“ (z letošního roku) popsal námořní konflikt, který vedl ke vzájemnému jadernému útoku - bez vítěze. Ekonomická válka mezi USA a Čínou by způsobila světovou depresi. Amerika dnes z Číny dováží za 700 miliard USD ročně - nejen spotřební elektroniku, ale také 90% antibiotik. Zmrazení obchodu mezi dvěma největšími ekonomikami by světu přineslo enormní strádání, i bez jediného výstřelu.

Je v naší moci udržet na Tchajwanu status quo. Čína ví, že cena za invazi by byla hrozná. Zatím je Tchajwan slepicí, která snáší pevninské Číně zlatá vejce. Tchajwanský export na pevninu představuje 45% jeho HDP. Tchajwanští inženýři budují čínský čipový průmysl. USA se mohou vyhnout akcím, které by povzbuzovaly tchajwanskou suverenitu a zároveň jasně ukázat, že čínské použití síly by bylo nepřijatelné.

Současně musíme za každou cenu chránit americké vymoženosti proti čínským zbraním, včetně hypersonických kluzáků, proti nimž neexistuje žádná protiraketová obrana. Musíme se vrátit k duchu Reaganovy Strategické Obranné Iniciativy. Za Reagana (ale i za Cartera) byl federální rozpočet na vývoj víc než 1% HDP. Dnes je to 0,3% HDP. Amerika ztratila svůj technologický náskok, zatímco rozpouštěla zdroje ve vnitrostátních dobrodružstvích. Bude to stát enormně času a úsilí, probrat se ze třiceti let omylů po konci studené války. Naše politika by měla prosazovat mír prostřednictvím síly. Bidenova administrativa nabízí provokace prostřednictvím slabosti.

Nastolit americkou technologickou nadvládu bude trvat roky a stát stovky miliard. Jakýkoliv pokus o rychlé zafixování naší vojenské pozice na Tchajwanu - třeba umístěním protilodních střel na ostrově - zapříčiní krizi. Jak varuje profesorka Mastro: „Čím pravděpodobnější bude hrozba amerického zásahu, tím pravděpodobněji může Čína zasáhnout americké síly v regionu prvním úderem. Když si ale Čína bude myslet, že USA zůstanou stranou konfliktu, sníží možnost útoku na americké síly v regionu, protože udělat to by nevyhnutelně vehnalo USA do války.“

Ovšem přesně to ted´ nabízí washingtonský establishment. Úvodník ve WSJ volá po urgentním a posíleném vyzbrojování Tchajwanu s odkazem na nejmenované úředníky, co tvrdí, že prezident Xi urychlil svůj plán na reunifikaci z konce této dekády na méně než 18 měsíců. Ale tito úředníci nic takového nevědí a ani nemohou vědět, protože Peking zvažuje své možnosti právě s pohledem na americké ruce. Nebo Thomas Friedman v NYT navrhuje „vyzbrojit Tchajwan způsobem, který vojenští analytici nazývají dikobraz - tj. ´naježit´ ostrov tolika raketami, že se Čína nebude chtít Tchajwanu ani dotknout a zároveň nedělat a neříkat nic, co by mohlo Čínu vyprovokovat k tomu, aby zasáhla právě ted´.“ Myslí si, že Čína tyhle návrhy nezaregistrovala? Jestli se pokusíme zvýšit budoucí cenu za čínskou invazi, tak tím jen vyzveme Čínu, aby jednala neprodleně. Z toho důvodu by ani Tchajwan neměl tyto zbraně přijímat.

Díváme se zpět na evropské lídry ze srpna 1914 a divíme se, jak mohli být tak hloupí a vehnat svět do války, z níž se pak západní civilizace těžko vzpamatovávala. A pak sledujeme dnešní zprávy a vidíme lídry ještě hloupější než ony pachatele z roku 1914. Tuhle noční můru nemusíme znovu prožívat. Válce se dá vyhnout. Stejně jako úpadku USA.

Ing. Jan Zahradil ODS

