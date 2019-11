Zahradník (ODS): Neziskovky jsou jedinými organizacemi, kterým je povolen přístup do škol

Dámy a pánové,

já bych začal svoje vystoupení tím, že bych se chtěl přihlásit ke sněmovním dokumentům pod č. 3868 a 3869, pod kterými byly vloženy moje dva pozměňovací návrhy, které se týkají státního rozpočtu pro rok 2020.

Já musím říci, že moje návrhy se nevyznačují velikou výší finančních částek, které navrhuji přesunout. V podstatě je to takový můj tradiční návrh, který se týká částky dohromady 20 mil. korun, což je samozřejmě částka malá. Je to vlastně vzhledem k celému státnímu rozpočtu setina promile. Vzhledem k rozpočtu kapitoly Ministerstva životního prostředí, které se mé změny týkají, je to setina procenta.

První návrh se zabývá financováním nevládních neziskových organizací. Podíváme-li se návrh rozpočtu v textové části, vidíme vlastně jedinou položku, která se týká podpory neziskových organizací, a to je ve výdajovém bloku 3.4 ve výdajovém okruhu 3.4.2 Činnosti v ochraně životního prostředí - položka Neinvestiční dotace neziskovým organizacím, která činí v návrhu 20 mil. korun. Ovšem podíváme-li podrobněji na tabulku 3, která obsahuje přehled výdajů kapitoly 315, tak tam vidíme už podrobně další finanční částky. Je tam vždycky porovnání, jak byly tyto činnosti financovány v loňském návrhu, v loňském státním rozpočtu a jak tomu je letos. Tak třeba podpora § 374 900, položka 5223, je 50 mil. - Neinvestiční transfery spolků, položka 5229 - Neinvestiční transfery neziskovým organizacím - 2,8 mil., položka 6322 - Investiční transfery spolků - 71 mil. korun vesměs na ochranu druhů a stanovišť. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 tyhle částky uvedeny nejsou.

Stejně tak § 374 900, položka 5222, Neinvestiční transfery spolků - 22 mil. korun, Ostatní činnosti v životním prostředí. Stejná částka je pak pro rok 2020.

Další paragraf a položka 5169 Nákup ostatních služeb - 10 mil. korun - Ekologická výchova, tatáž částka je i v návrhu na rok 2020.

Poslední příklad. Právě částka pod položkou 5222 v tom zmíněném výdajovém okruhu 3.4.2, zřejmě Neinvestiční transfery spolků - 20 mil. korun - Ostatní ekologické záležitosti. V roce 2020 je opět tato částka uvedena stejná - 20 mil. Tedy celkem se dopočítáme 52 mil. korun, z nichž vlastně v té textové části je podrobně uvedena a zdůvodněna pouze ta částka jediná.

Já proto navrhuji, abychom z toho zmíněného výdajového okruhu 3.4.2, což je ve výdajovém bloku 3.4 Ostatní činnosti v životním prostředí, položku 3429 Neinvestiční dotace, snížili o 10 mil. korun. Kam tyto peníze navrhuji přesunout? Tradičně dělám návrh přesunout je do výdajového bloku 3.1 Ochrana přírody a krajiny, výdajový okruh 3.1.1 a do položky programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Tady navrhuji navýšit částku o 10 mil. korun. K této položce na tento program je letos navrhováno popravdě o 10 mil. víc, nežli tomu bylo loni, tedy tam je 40 mil. korun, ale vzhledem k tomu, jaký význam mají adaptační opatření pro avizovanou klimatickou změnu, je ta částka velmi malá a vzhledem k tomu, že ty ostatní miliardové položky, se kterými rozpočet disponuje, jsou určeny na jiné projekty, na jiné programy, tak se mi zdá, že právě tady opatření, přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, obnovy nebo tvorby mokřadů a tůní, výstavby, obnovy nebo rekonstrukce vodních nádrží v přírodě blízkého charakteru, jsou prostě podfinancovány.

Navrhuji tedy tyto částky o 10 mil. posílit. Proč jsem si zrovna vybral zdroj u těch neziskovek? Jak už jsem řekl, jsou v rozpočtu skryté další položky, další částky a ten program, podle kterého mají být peníze zčásti rozdělovány, mám na mysli peníze v položce 3429 Neinvestiční dotace neziskovkám, při vyčerpání možností, které ten neziskový sektor prostě nabízí, tedy řádově kolem 50 aktivních neziskovek, které by mohly za rok podat, řekněme, v průměru dva projekty, rozmezí tam je dané asi od 30 do 200 tis. korun, tak řeknu řádově za 100 tis. korun prostě ty peníze krásně budou stačit, budou-li o těch 10 mil. poníženy. My vlastně podporujeme neziskovky, ať už tedy otevřeným způsobem, jak je uvedeno v textové části, nebo někde tam uvnitř rozpočtu trochu skrytě. Mnoho z těch peněz dáváme na bohulibou činnost Ekologická výchova. Přitom samozřejmě Ekologická výchova, nebo výchova k ochraně životního prostředí má být přirozenou prvotní součástí výuky ve škole.

Tyto neziskovky, které začasté mají svůj politický program, jsou vlastně jedinými organizacemi, kterým je povolen přístup do škol, protože jiným politickým subjektům je samozřejmě přístup do škol přísně zakázán. Politika má dveře do škol uzavřené, nemá ve školách co dělat, říkáme. Podle mě je to správné. Ale proč tedy financovat zelené aktivisty nevládních neziskovek, kteří pak šíří ideologii enviromentalismu, své zelené náboženství v našich školách. To je můj první návrh.

Druhý návrh se týká vlastně posílení prostředků na náhradu škod, které trpí obce, na jejichž katastrálních územích se nacházejí národní parky. Konkrétně mám na mysli třeba obce, které jsou v Národním parku Šumava, protože ten celý se nachází na katastrálním území obcí a ty obce jsou vlastně součástí toho národního parku. Například obec Modrava má ve svém katastru 7 500 hektarů lesa a na daňové úniky, nebo na daňové nedostatky dostává kompenzaci pouze na 321 hektarů. Kašperské Hory, obec, která má svých 5 000 hektarů lesa na území Národního parku Šumava, velmi těžko ty pozemky obhospodařuje. Například v loňských dvou letech bylo vytěženo 15 tisíc metrů krychlových dřeva vynucené těžby, které mají chránit porosty na území národního parku, přitom dotace, které dostávají z Ministerstva zemědělství, na to jsou 2 800 000 Kč, tedy velmi nedostatečná, směšná částka.

Proto tedy navrhuji posílit výdajový blok 3.4, výdajový okruh 3.4.2, činnosti v ochraně životního prostředí - položka 3.4.2.10 - kompenzace ztrát obcí na území národních parků o 10 mil. Kč. A kde vzít na to peníze? Navrhuji ponížit v téže kapitole ve výdajovém bloku 3.4 ostatní činnosti v životním prostředí, výdajový okruh 3.4.2., činnosti v ochraně životního prostředí - položku 3.4.2.11 - transfery mezinárodním organizacím o 10 mil. Kč. Na této položce jsou ty příspěvky mezinárodním organizacím, které platíme každý rok, dotovány jinou částkou. V roce 2017 tam bylo asi 218 mil., pak to bylo sníženo o 50 mil. Kč, pak zase zvýšeno o 20 mil. Kč.

Já každý rok tady z toho místa vyzývám Ministerstvo životního prostředí, aby udělalo podrobnou analýzu těchto příspěvků, za co je platíme, komu a jaký to má pro nás efekt, zdali by některé ty smlouvy nebylo dobře vypovědět a ty peníze ušetřit. Zatím se to tady nestalo. Proto navrhuji, že klidně tato položka snese ponížení o 10 mil. Kč, a ty navrhuji přesunout do položky, která pomůže obcím snášet obtíže, které pramení z toho, že jejich majetek se nachází na území národního parku.

To jsou moje dva návrhy, dámy a pánové. Přihlásil jsem se již ke sněmovním dokumentům, pod kterými byly uloženy. A prosím vás pak ve třetím čtení o podporu mých návrhů.

RNDr. Jan Zahradník ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Řada lidí bydlení není schopna zvládnout Blaha (ODS): Stát prožírá nejen naši současnost, ale i budoucnost Krutáková (STAN): Navrhuji zvýšit výdaje na pozemkové úpravy Ondráček (KSČM): Balistická ochrana je primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.