Zajíčková (ODS): Chápu obavy, odmítám strašení. Školy to zvládnou!

Revize RVP – horké téma! Můj komentář na CNN Prima News: Chápu obavy, odmítám strašení. Školy to zvládnou!

Nepodkopávejme učitelskou profesi! Učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní a schopní lidé. Změnám se přizpůsobují všichni – lékaři, ajťáci, prodavači... A my, učitelé, nejsme výjimkou. Naopak, musíme být první, kdo reaguje na svět kolem!

Není na co čekat! Třetina českých patnáctiletých nedosahuje základní úrovně gramotnosti! Zakotvení požadované úrovně potřebných kompetencí do RVP je naprosto zásadní krok k nápravě.

Rámcový program je hrubé zadání - nejde o žádnou ideologii, ale žádanou volnost! Každá škola si z RVP vytvoří svůj vlastní školní vzdělávací program. Díky tomu mohou vznikat školy zaměřené třeba na přírodní vědy, sport, jazyky nebo IT. Rodiče chtějí pro své děti volbu!

Jako ředitelka a učitelka bych si úpravy RVP uměla představit jinak, ale přípravu považuji za dostatečné.

Zvládnout nové ŠVP se dá za pár měsíců. Pro kvalitní školu je to příležitost, ne komplikace. Vím, o čem mluvím, protože jsem několik vzdělávacích programů tvořila.

Ano, mohlo to být celé jinak, ale to bychom se nikdy nikam neposunuli. Proběhla nejširší veřejná konzultace jaká tu kdy byla, desítky odborných setkání, stovky lidí, tisíce připomínek. Pozvolný náběh v průběhu dalších let, pilotáž, úpravy a ladění, podpora. Svět nepočká!

To jak revizi RVP zvládneme nebude vizitkou jednoho ministra, ale celé učitelské profese. Důležitá je motivace, a tou jsou samozřejmě děti, pro které to děláme - svět se řítí do složité doby, musíme je na to připravit a ne být mentálně v devadesátkách.

Mgr. Renáta Zajíčková ODS



