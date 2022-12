Zajíčková (ODS): Dnešní legislativa umožňuje nekvalifikovaného učitele zaměstnávat neomezeně

reklama

Dobré dopoledne všem. Vážené dámy, vážení pánové, ono tady už mnoho zaznělo, já si dovolím řečí praktika jenom krátce okomentovat tady některé názory ve vztahu k té kvalifikovanosti, respektive nekvalifikovanosti vysokoškolských učitelů. Budu mluvit jednoznačně z praxe. Patnáct let jsem byla ředitelkou školy a vím, jak to bylo složité a je to ještě dneska složité sehnat kvalifikovaného, dobrého učitele. Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 18657 lidí

A moji kolegové, ředitelé - byla jsem také radní přes školství na Praze 5 - takže kontakt s řediteli jsem měla. Jednoznačně naše zkušenosti mluví o tom, že pedagogická fakulta nezaručuje kvalitní přípravu na toto povolání. A naopak, leckdy přijde vysokoškolsky vzdělaný člověk, který třeba jezdí na lyžařské kurzy, na tábory, zkušenosti s výchovou dětí, se vzdělávání dětí má, a pokud projeví zájem, neměli bychom mu v tomto bránit, protože leckdy může být lepším učitelem, než je ten plně kvalifikovaný. A takovou zkušenost opravdu máme.

A co je ještě potřeba říci. Dnešní legislativa umožňuje nekvalifikovaného učitele zaměstnávat neomezeně, na neomezeně dlouhou dobu, to za a). A za b), ten nekvalifikovaný učitel nemusí mít ani vysokoškolské vzdělání, což právě tato novela mění a daleko více zpřísňuje, přestože tedy budeme umožňovat nekvalifikovanému vysokoškolákovi učit, omezujeme ho ale na dobu tří let. Takže já bych tady neviděla to tak černě, tak jako se to někdy prezentuje a leckdy se malují opravdu čerti na zeď, protože naopak tato novela zpřísňuje a reguluje nekvalifikovanost pedagogů. Budou moci učit pouze tři roky, budou si muset dodělat vzdělávání a budou to muset být vysokoškoláci. To je zatím vše. Děkuji.

Mgr. Renáta Zajíčková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zajíčková (ODS): Regulovaný trh s návykovými látkami a efektivní výběr daní Zajíčková (ODS): Nedostatek míst na středních školách. Praha potřebuje více školních budov Zajíčková (ODS): Propojme se, buďme aktivní, předávejme si zkušenosti Zajíčková (ODS): Základní škola Podbělohorská získala nového ředitele

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama