Zálom (Svobodní): Babišova vláda s podporou bolševiků. Logické završení vývoje

Vedle toho však nesmíme zapomínat, že současná situace – korporátně fašistická vláda s podporou bolševiků – nevznikla sama od sebe. Ačkoliv se všichni politici napříč politickým spektrem, kteří stojí mimo tuto koalici, bijí v prsa, jak je nutné proti Babišovi a komunistům (a Zemanovi) bojovat, nezapomínejme, že to byli oni, kdo Babišovi minimálně posledních dvacet let umetali cestu. Byli to oni, kdo nedostatečným důrazem na trh, na svobodu a na kapitalismus, a naopak posilováním státních zásahů do ekonomiky, dovolili Babišovi vylobbovat si své politicko-ekonomické postavení. Pokud by se po 90. letech pokračovalo cestou malého státu, patrně by se Babiš nestal tak silným.

Všichni politici, kteří dnes před Babišem varují, mají máslo na hlavě. Nesou svoji vinu! A co je horší, vesměs svoji vinu nepochopili. A nejsou tedy s to nás z této situace úspěšně vyvést.

Co potřebujeme? Je to jednoduché: opustit myšlenku silného státu, který se všemožně snaží zasahovat do svobodného života lidí; vzít státu jeho moc nad lidmi a ponechat mu jen ty nejnutnější pravomoce; zmenšit jeho rozpočet a většinu peněz nechat v kapsách občanů.

Páni Kalouskové, Fialové a další vám podobní: jste schopni se touto cestou vydat? Nebo ještě lépe. Občané, vy, kteří si uvědomujete nebezpečí, které této zemi hrozí: jste schopni podpořit takovou politickou stranu, která je připravena se touto cestou vydat?