Zálom (Svobodní): Další výmysly o Evropské unii?

Jednotná? A v čem? V řešení krizí? Nebo v přístupu k plnění dohod? Právě na přístupu ke krizím je přece vidět, že EU není jednotná, a dvojí metr, s nímž se hodnotí plnění dohod, je do očí bijící. EU ve skutečnosti ani jednotná být nemůže – neexistuje nic jako evropský národ, a dokud se EU nepodaří zničit v lidech povědomí o vlastním národě, bude vždy v očích občanů jednotlivých členských států hrát hlavní roli jejich vlastní stát.

Funkční? Znovu, v čem? V rychlosti utužování regulací? V poškozování zájmů členských států? Čistě praktická stránka věci, funkčnost, není v této věci tím nejhlavnějším kritériem. Je mi jedno, jak dlouho trvá uvést v život ten či onen zákon či vyhlášku. Jde mi o to, co se reguluje a zda daný zákon či vyhláška poškozuje svobodu nebo i obyčejné dobré mravy. Například poskytování pomoci palestinským teroristům nebo převážení migrantů z Afriky na evropský kontinent – to je bezesporu něco, co dokáže byrokracie EU provádět velmi pružně. Tato efektivita je nám ale úplně k ničemu, ba co víc, poškozuje nás. Byl bych daleko raději za byrokracii méně pružnou a méně efektivní (když už nějaká byrokracie musí být), ale takovou, která mi nebude zasahovat do života.

A suverenita Británie po brexitu? Neprokazuje zde pan ekonom Sedláček ukázkový orwellovský doublethink? Suverenita je nesuverenita, a nesuverenita je suverenita. Ano, Británie si bude muset po opuštění EU dohodnout spoustu věcí sama, včetně přístupu na evropský tzv. jednotný trh. Ale stejně tak bude mít volnost v uzavírání dalších dohod se zbytkem světa. Skutečně si někdo myslí, že tzv. jednotný evropský trh je takové terno? Snese evropský trh srovnání s ekonomickými ukazateli Číny nebo Indie, s velikostí jejich trhů a potenciálem růstu?

Předpokládá se, že sedm z deseti největších ekonomik světa bude za deset let pocházet z dnešních rozvojových zemí. Výkon Číny a Indie přeskočí Spojené státy. Podíl Asie na globálním HDP bude během deseti let tvořit celou třetinu světové ekonomiky, a bude tak stejně velký jako podíl eurozóny a USA dohromady. Pomiňme nyní politické a bezpečnostní aspekty a povahu režimů jako je ten čínský – koneckonců, EU také není žádnou oázou svobody a demokracie, jak právě nyní bolestivě pociťují Francouzi – pouze počítejme. A v tom spočívá suverenita nově svobodné Británie: ve smluvní volnosti a možnosti utvářet si svoji zahraničně-obchodní politiku podle svého.

Nevěřím, že tohle všechno pan ekonom Tomáš Sedláček neví. A jestliže to ví, pak prostě a jednoduše lže. V podstatě by se s jeho postoji, a postoji jemu podobných europatolízalů, mělo zacházet jako s dezinformacemi a fake news. Naštěstí máme dosud ještě možnost si dělat svůj vlastní názor a shánet si potřebné informace – a věřím tomu, že se informovaný volič v květnu rozhodne správně, tedy pro stranu, která bude v Evropském parlamentu pracovat pro myšlenku Evropy svobodných národů.

Luboš Zálom,

předseda středočeských Svobodných, zastupitel Berouna

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Evropská unie je ohledně migrace neschopná a pouze jen slibuje Ministr Petříček: Dezinformacím jsou vystaveny všechny členské státy Pospíšil (TOP 09): Evropské instituce musí podat Británii pomocnou ruku Soroš, korýtka? Telička pochválil Štětinu a vyhlásil velké politické plány, lidé reagují po svém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV