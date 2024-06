Zálom (Svobodní): Najednou se postavili do role odpůrců zelené politiky. Babiš, Vondra, Zaorálek

HLAVNÍM TÉMATEM EUROVOLEB BYLA ZELENÁ POLITIKA. Ti, kteří ještě nedávno tvrdili, že zelená politika EU nepřipouští žádné změny a bude tu s námi na věčné časy a možná ještě déle, nebo dokonce že pro nás představuje příležitost, se najednou postavili do role kategorických odpůrců zelené politiky. Babiš, Vondra, Zaorálek, a vlastně i komunisté, kteří z logiky věci musejí pro zelenou politiku být jako pro zásadní a účinný nástroj likvidace zbytků kapitalismu.

Nakonec to byli jediní Motoristé, kteří mohli snad být považováni ve věci zelené politiky za důvěryhodné, pokud bychom tedy chtěli zároveň věřit, že představitelé Motoristů, tedy především lídr a nyní novopečený europoslanec Filip Turek a zakladatel strany a nejspíš Turkův budoucí placený asistent Petr Macinka si postoj v tomto tématu skutečně uhájí před šéfem Přísahy Robertem Šlachtou a jeho lidmi, u nichž lze o nějaké ideové ukotvenosti napravo s úspěchem pochybovat. Charisma a nesmlouvavost, s jakou Filip Turek v kampani působil a akcentoval téma zelené politiky, dává určitou naději. A právě proto se nejspíš mnoho voličů rozhodlo neriskovat - v eurovolbách figurovala ještě jedna strana, která se DLOUHODOBĚ STAVÍ VŮČI ZELENÉ EVROPSKÉ POLITICE ODMÍTAVAVĚ.

DLOUHODOBĚ, to je zde klíčové slovo. SVOBODNÍ ani jednou za dobu své existence neoznačili jakékoliv jiné prvky antikapitalistické zelené politiky za přijatelné. Jde-li však o klíčové volební téma, přičemž Svobodní nedostali přístup do veřejnoprávních médií a i v těch ostatních jsou dlouhodobě odsouváni na vedlejší kolej, a předvolební průzkumy je drží hluboko pod pětiprocentní hranicí (otázkou je, co bylo dřív, zda nezájem médií a následně nízké preference, nebo nejprve nízké preference a následně ostrakizace ze strany médií), a dokonce i média, která lze pokládat za pravicová, dala v posledních týdnech přednost nejprve možná podprahové, později zjevné propagaci Motoristů (například trochu nepochopitelně týdeník Echo), je zřejmé, pro co se ten důležitý a klíčový segment voličů rozhodl. V případě dilematu mezi jistou volbou Motoristů a riskem v podobě volby Svobodných se na voliče, kteří nevěří současné ODS a ANO je pro ně samozřejmě tabu, nelze příliš zlobit, že se rozhodli právě pro Motoristy. Protože, jak jsem napsal výše, u nich existuje alespoň teoretická naděje, že po volbách neuhnou.