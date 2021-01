Zálom (Svobodní): PES pomalu klesá, ale…

Zdá se, že PES pomalu klesá. Zda zafungovala některá vládní opatření nebo zda je to přirozená dynamika této epidemie, to nelze říct.

Pokud nějaké opatření zafungovalo, stejně se nikdo nedozví, které to bylo a od jaké chvíle funguje – z náhodného uvalování pravidel na lidi nelze vysledovat žádný vztah příčiny a následku. Je to škoda, protože to mohla být cenná data. Nemožnost z vývoje epidemie cokoliv vysledovat, je další z mnoha chyb této neschopné vlády, která se zaměřovala daleko více na cíl zničit malé a střední podnikatele, nežli zastavit epidemii.

Je zřejmé, že něco mohlo zafungovat. Ale co, to je v kontextu vládní politiky úplně jedno. Protože jsou tady jiná čísla, mnohem důležitější statistiky, podle kterých se rozhodne, zda budou ve Strakovce bouchat špunty: počty podnikatelů, kteří museli svůj podnik zavřít. Úbytek malých a středních podnikatelů, to bude to skutečné kritérium, podle kterého si bude Babiš, Hamáček a ostatní z toho fašistického gangu interně hodnotit úspěšnost.

Nevěříte, že vláda je vedena zlotřilými cíli, k nimž jim koronavirus poskytl pohodlnou záminku? Zapojte svůj vlastní rozum.

PES patrně klesá. Ale vedle toho vláda hodlá měnit jeho parametry tak, aby i na nižších stupních byly hospody a restaurace i nadále tvrdě omezovány. Ve třetím stupni rizika (teď jsme na čtvrtém) by totiž hospody směly otevřít nikoliv na 50 % své kapacity, jako by tomu bylo doposud, ale pouze na 30 %, což je ekonomický nesmysl – tak se nedá uživit. 50 % by mělo být povoleno až na druhém stupni Psa – na tomto stupni jsme ještě nebyli, a je otázka, kolikrát se parametry systému ještě změní, než se na druhý stupeň dostaneme – je totiž možné systém PES neustále upravovat tak, aby druhého stupně nebylo možné nikdy dosáhnout!

Vidíme, že vláda je naprosto nekompetentní sestavit systém očkování, nedokáže zajistit ochranné prostředky, nedokázala vypracovat trasovací systém v době, kdy to ještě šlo, nedokáže spočítat výpadek příjmů státního rozpočtu, a tak dále, a tak podobně. Selhala naprosto ve všem.

Pouze v jednom je téměř dokonale efektivní: v likvidaci malého a středního podnikání v této zemi. Nezapadá to? Skutečně se domníváte, že zničení živnostníků není dílčím cílem této vlády? Skutečně se domníváte, že Babiš a Hamáček jsou vlastně hodní strejdové, kterým jde o záchranu lidských životů? Pak asi ještě věříte na perníkové chaloupky a kouzelné dědečky.

Je potřeba si uvědomit důležitou věc: to, co dává vládě možnost ničit podnikatele, je režim nouzového stavu. Bez nouzového stavu by nemohl PES vůbec existovat. A to, že tzv. parlamentní opozice nebyla schopna nouzový stav ukončit, je její obrovskou chybou, kterou bychom jako voliči neměli zapomenout. Stejně jako si Babiš a Hamáček nezaslouží držet v rukou moc, kvůli své zlotřilosti, nezaslouží si ji ani Bartoš či Fiala, kvůli své zbabělosti.

