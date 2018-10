Zaorálek (ČSSD): Založení samostatného státu byl odvážný tvůrčí politický čin

V roce 1914 byli politici vytlačeni vojáky a generály a výsledkem byly miliony mrtvých. To, že jsme se mohli po hrůzách války v roce 1918 radovat ze založení státu, bylo díky lidem jako Tomáš Garrigue Masaryk, kteří neuvěřili tomu, že jsme předurčeni k tomu být jen pasivními čekajícími oběťmi. Oni nepřijali, že budoucnost je jen více přítomného a že nemáme žádnou alternativu. Vsadili na kartu, na kterou by nikdo před válkou nevěřil a drželi se jí tak dlouho, až uspěli. Založení samostatného státu byl nesmírně odvážný tvůrčí politický čin, ze kterého dodnes v určitém smyslu žijeme. Je to dobrý příklad pro dnešek, kdy jsme obklopeni tolika proroctvími krizí, nebezpečí a úpadku. Možná zapomínáme na to, že dějiny nejsou půdou, na které vyrůstá štěstí nebo něco dobrého jen tak samo bez našeho přičinění.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zaorálek (ČSSD): Je čas mluvit s našimi spojenci, jaké mají úmysly a cíle Zaorálek pro PL: Generál Řehka porušil Ústavu a zákon. Když vojáci chtěli vládnout, skončilo to 1. světovou válkou To je blábol, ohradil se Zaorálek proti generálovi, kterému se chtělo zvracet. A generál Pavel také blábolí... Zaorálek (ČSSD): Za smrt každého našeho vojáka a neseme odpovědnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV