Žatecká(ČSSD): Dotační programy výrazně posilují sociální služby

Rozpočet města Česká Lípa v letošním roce počítá s finančním podílem na provoz registrovaných sociálních služeb pro občany města v rozsahu 10 – 15 % a to přesto, že zatím nejsou ze strany státu a ani Libereckého kraje dána pravidla, do jaké výše se mají města na těchto nákladech podílet. V rozpočtu tak bylo, prostřednictvím specifického dotačního programu, vyčleněno pro registrované poskytovatele sociálních služeb 10 milionů korun a milion korun na další služby.

Do dotačních programů města Česká Lípa bylo pro letošní rok vloženo 29,4 milionů korun, což je od 10 milionů více než v roce loňském. Právě sociální služby jsou jedním z programů, které byly posíleny nejvýrazněji.

„Podpora registrovaných sociálních služeb v našem městě je pro nás jednou z priorit, vychytáváme výši potřebné podpory už dva roky. Ani stát, ani kraj dosud nepomohly stanovením toho, co a jak bude podporovat stát, co kraje a co města, v této oblasti je pořád víc chaosu a nesystémových rozhodnutí, které ale nedávají dostatečnou jistotu existence těm, kteří sociální služby poskytují, ani těm, kdo je potřebují. Proto jsme pro letošek v České Lípě rozhodli významně navýšit dotační programy. Abychom měli takzvaně „své jisté“ a tedy peníze na fungování celé sítě sociálních služeb. Ne jen některých, jak to v roce 2017 někteří zastupitelé prosazovali,“ uvedla starostka Romana Žatecká. Dodala, že stále platí pravidlo, že peníze jsou určeny pro českolipské občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu či jiné tíživé situace – ať už jde o dospělé nebo děti.

Kromě dotačního programu na podporu registrovaných služeb přichází město i s dotačním programem v sociální oblasti s částkou 1 milion korun. Ten je určený subjektům a aktivním občanům, kteří chtějí v oblasti sociální zlepšit kvalitu života obyvatel České Lípy.

„To znamená pro ty, kteří svojí nabídkou aktivit pomohou zamezit či snížit sociální vyloučení skupin obyvatel, jako jsou senioři, handicapovaní, rodiny s dětmi. Patří sem rovněž sociální a zdravotní preventivní programy, oblast dobrovolnictví a tak dále,“ dodává Romana Žatecká.

Veškeré podklady pro zažádání o dotace naleznete ZDE.

Žádostí můžete podávat od 24. 1. do 14. 2. 2018.

