Zdechovský: Chci pokračovat v práci Němky Ingeborg Grässle

„Beru to jako ocenění mé práce v uplynulých pěti letech. Evropská unie hospodaří s penězi daňových poplatníků a nelze proto tolerovat, že se s těmito penězi nakládá neefektivně, anebo že se evropské fondy stávají cílem podvodníků a zlodějů, místo toho, aby pomáhaly narovnat nerovné podmínky, které stále přetrvávají v jednotlivých regionech Evropské unie,“ popsal hlavní směr svého dalšího úsilí nově zvolený koordinátor Kontrolního výboru Tomáš Zdechovský.

„Moje nová pozice se dá přirovnat ke trenérovi a kapitánovi fotbalového mužstva v jedné osobě. Budu proto usilovat, abychom jako Evropská lidová strana pokračovali v tvrdém vymáhání práva proti těm, kdo se snaží podvádět v oblasti EU dotací. Budu se snažit navázat na práci bývalé kolegyně Ingeborg Grässle,“ říká Zdechovský.

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

Koordinátor Zdechovský bude patřit k nejzkušenějším ve výboru

Tomáš Zdechovský bude nyní jedním z hlavních aktérů Evropského parlamentu ve věci kontroly efektivního využívání finančních prostředků EU. V minulosti byla dlouholetou koordinátorkou ELS a později také předsedkyní výboru německá poslankyně Ingeborg Grässle, která svůj mandát v letošních volbách neobhájila. Zdechovský má s Výborem pro rozpočtovou kontrolu zkušenosti z předchozího volebního období, kdy se zabýval především vyšetřováním podvodů se zemědělskými dotacemi na Slovensku, finančními machinacemi v Řecku, nebo také řešil udělení absolutoria pro výroční zprávy o hospodaření institucí a agentur EU.

Koordinátor je vlivná politická funkce, jejímž úkolem je spolupřipravovat agendu ve výborech, přidělovat poslancům zpravodajství jednotlivých zpráv a určovat strategii svého poslaneckého klubu v daném výboru. Od vstupu České republiky do EU je to vůbec poprvé, co získal český poslanec tuto prestižní funkci v nejsilnějším klubu Evropského parlamentu.

