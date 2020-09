Zdeněk Somr (ODA): Bezpečnost je základem kvalitního života. Obcím musíme pomáhat

reklama

Fakt, že v naší zemi dosud neproběhl (a dodávám díky bohu) žádný teroristický útok, ještě neznamená, že se všichni obyvatelé cítí bezpečně. Stačí navštívit konkrétní města. My v ODA jasně říkáme, že tohle musí skončit a zasadíme se o to, aby se každý jeden občan cítil bezpečně a nemusel mít strach se večer projít po svém městě.



Tady je třeba zdůraznit úzkou spolupráci vedení kraje s jednotlivými městy. Naše občany nezajímají nějaké obecné fráze o bezpečnosti a o tom, že je třeba zajistit to nebo to. Občané potřebují mít jistotu, že mohou jít kdykoli a kamkoli ven ve svém městě či obci a nemusí se bát. Problémy s bezpečností trápí obzvláště města, kde pobývá velký počet zahraničních dělníků, hlavně agenturních. Třeba Mladá Boleslav, tam je to dlouhodobá a stále aktuální otázka. Není možné, aby se kterýkoliv obyvatel našeho kraje necítil ve svém městě bezpečně.

Role kraje sice není v téhle věci hlavní, protože obcím do toho mluvit nemůžeme, ale co udělat můžeme a Občanské demokratická aliance to vnímá jako jednu ze svých priorit, je nabídnout městským a obecním samosprávám pomocnou ruku, budou-li mít zájem a přispět z hlediska koordinace, edukace apod. Zvláště menší obce by měly vědět, kam si mohou přijít pro radu. Krajský úřad, kde se chceme jako ODA podílet na jeho správě, se nikdy k obcím a městům neotočí zády. Krajskou samosprávu obecně hodně vnímám jako servis a podporu pro obce. Stejně tak by kraje měly od obcí sbírat podněty a posouvat je dál nahoru. Nezapomeňme, že kraje mají zákonodárnou iniciativu, čehož bohužel moc nevyužívají. Bezpečnost všech občanů je pro nás v Občanské demokratické alianci základem kvalitního života.

