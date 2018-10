Zelení: Pomohli jsme vysadit 25 třešní

Předsedkyní pořadatelského Českého svazu ochránců přírody – Regionálního sdružení Iris je členka Zelených Eva Zatloukalová. „V uplynulém víkendu jsme se zapojili hned dvakrát do celostátního projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (od čtvrtka 11. října 12:00 do neděle 14. října 12:00) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Projekt koordinuje Česká rada dětí a mládeže. My jsme o tomto víkendu sázeli ovocné stromy v sadu na Kosíři a upravovali studánku Svatá voda u Drahanovic,“ vysvětlila Zatloukalová.

Sázení se tentokrát zúčastnilo celkem 38 dobrovolníků. Tradičně se kromě rodin s dětmi zapojil i dětský přírodovědný oddíl ze ZŠ Smržice nebo odborníci ovocnáři. Celkem bylo vysazeno 25 stromků.

Psali jsme: Konvalinková (Zelení): Jak se z Česka dělá jaderné ČEZKO Berg (Zelení): Chceme konstruktivně spolupracovat tam, kde to povede k rozvoji města Hudec (Zelení): O fackování Rómů za totality Hlavenka (Zelení): Když dojde voda i ve vaší obci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV