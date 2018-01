Zelení: Respektujeme vůli voličů a gratulujeme Miloši Zemanovi ke zvolení

Doufáme, že Miloš Zeman bude přistupovat ke svému druhému mandátu s respektem k Ústavě a zákonům ČR a že opravdu bude prezidentem všech občanů a občanek naší země. Vyzýváme prezidenta, aby naši společnost nerozděloval svými výroky a strašením.

„Miloš Zeman by také měl dodatečně vysvětlit financování své neprůhledné kampaně. Není jasné, odkud pocházely všechny peníze, kterými Spolek přátel Miloše Zemana financoval jeho kampaň,“ vyzývá prezidenta předseda Zelených, Petr Štěpánek. „Měl by také respektovat Ústavu a neměl by nechat vládnout vládu v demisi příliš dlouho. Rozhodně by pak neměl pověřovat dalším pokusem trestně stíhaného člověka,“ dodává Štěpánek.

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. SZ



krajský zastupitel

autor: PV