Ženíšek (TOP 09): Konečně aspoň nějaký plán a strategie

Podle některých poslanců má dnes reálnou většinovou podporu jen jedna varianta, a to prosazení takzvaného měkčího brexitu, který by udržel Británii v Evropském hospodářském prostoru po vzoru Norska. To znamená, že by dál mezi Británií a EU platil volný pohyb zboží, lidí, služeb a kapitálu.

Konečně aspoň nějaký plán a strategie. Sice to pro Británii znamená řídit se pravidly, o kterých sama rozhodovat nebude moct, ale aspoň něco.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. TOP 09



