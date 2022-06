Ženíšek (TOP 09): Pokud Ukrajina přestane bojovat, přestane existovat

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Dovolte mi, abych vyjádřil za klub TOP 09 podporu k tomu návrhu usnesení, a abych velmi stručně uvedl hlavní důvody. Za prvé. Česká republika - a bylo to tady řečeno, pomáhá Ukrajině dlouhodobě. Dokonce patří k zemím, které začaly pomáhat tolika potřebným materiálem, jako jsou zbraně. Takto nás vnímá nejenom Ukrajina, tak jako o tom hovořil pan prezident, ale vnímají nás takto i ostatní státy, naši spojenci, Spojené státy americké, Velká Británie, pobaltské státy, Polsko a mnozí další. Já jsem na to hrdý, že nás takto vnímají a chceme, aby tomu tak bylo i nadále, i v těch dalších následujících dnech.

Za druhé. Není to Ukrajina, kdo začal tuto válku. Je to někdo jiný. Ukrajina se od samého počátku brání a čelí velké přesile, a je zřejmé, že bez naší a další pomoci, nemá šanci uspět. Já nevím, jestli všichni si dostatečně uvědomujeme tu geografickou rozlehlost Ukrajiny. V současné době ta frontová linie činí téměř 2 500 kilometrů, z toho na tisícovce kilometrů se skutečně bojuje a probíhají boje, což je asi vzdálenost jako odsud ze Sněmovny, z Prahy do Paříže.

Takže z toho je zřejmé, že se jedná o velmi rozlehlou oblast a skutečně bez té pomoci to Ukrajina sama nezvládne. A my v TOP 09 se domníváme, že se jedná o frontovou linii mezi svobodným světem a diktátorem, který má jinou představu o světě, zabírá území a zabírá je proto, protože si myslí, že se mu nic nestane, a protože si může dělat co chce. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že Ukrajinci skutečně bojují nejen za sebe, ale že bojují i za nás a za ostatní země, které nesdílí představu Vladimira Putina nebo jeho představu o světě. A zatřetí stále platí, že pokud přestane bojovat Ukrajina, přestane existovat, minimálně ztratí velkou část svého území. Pokud přestane bojovat Rusko, válka se ukončí. Ukrajina se nijak neliší od ostatních států jako je Německo, Španělsko, Francie, Česká republika. V tomto směru má stejné právo na svoji existenci, na svoji svébytnost, na svoji územní celistvost. Ukrajina není nějakou dočasnou entitou, kde by Rusko mělo nějaké přirozené právo. Z tohoto důvodu podporujeme to navržené usnesení a je to z našeho pohledu to minimum, co dnes můžeme pro Ukrajinu udělat.

Děkuji.

