Židek (ODS): Místo Lesáku Bahňák. Hodně drahá kampaň

Lesák je opravený špatně – protože vana je děravá jak cedník a neudrží vodu. Nemá vodu, před čímž jsme varovali, a proto jsme v původním projektu měli mimo jiné vrt pro zajištění vody. Místo vody je ve vaně bahno. Nutná je tak další náprava. Což bude stát nemalé peníze.

Navíc nakonec stále není jisté, že vody bude dost a že se Lesní koupaliště nestane koupalištěm jen příležitostným. To ukáže až vydatnost vrtu. A to ani nemluvím o nutnosti kontroly kvality vody, na což jsme také upozorňovali, ale byli jsme „opravováni“, že to nutné není. Je. A jak bude v letních měsících dopadat, je velmi nejisté.

My to ale nevzdáváme, jen říkáme, že se stává to, co jsme kdysi říkali, na co jsme upozorňovali. Že pokud chceme Lesní koupaliště, musíme do něj investovat finanční prostředky a zajistit skutečnou funkčnost, nikoli Potěmkinovu předvolební vějičku z pera a marketingového plánu Jana Korytáře.

Správu Lesního koupaliště převezmou Městské lesy Liberec. To dává svůj smysl, navíc to umožní efektivnější (a levnější) provoz. Vanu opravujeme tak, jak bylo potřeba již před tím, než se s ní a v ní chlubil v plavkách Jan Korytář. Aby netekla teď a aby vydržela další roky. Děláme vrt, abychom do areálu dostali vodu. Protože dovážet ji opravdu nechceme (protože je to drahé, protože je to neekologické, protože je to vrcholně nesmyslné).

Věříme, že ve vrtu bude vody dost. A že bude možné udržet vodu v požadované kvalitě, kterou vyžadují normy a legislativa. A doupravíme také okolí, aby odpovídalo očekávání návštěvníků. Jinými slovy – postupně naplňujeme projekt, jak jsme jej kdysi navrhli, diskutovali a jak dával smysl. Mohl být již realizovaný dávno. Navíc peníze nyní nejdou z dotací, ale z rozpočtu města. Zatímco dříve to mohlo být naopak.

Jenže to by nepřineslo politické body populistovi Janu Korytářovi.

A tak si musí obyvatelé Liberce počkat.

Petr Židek

Mgr. Petr Židek, MPA ODS

Člen ODS Liberec

