Zimola (ČSSD): Když se člověk splete, má se omluvit

Když se člověk splete, má se omluvit. Mně se to stalo včera, když jsem reagoval na zprávu o daňovém balíčku, kterou jsem si vysvětlil tak, že propad zaplatí obce a kraje. Skutečnost je ale podle všeho taková, že díky zlepšenému výběru daní bude i tak podíl obcí a krajů vyšší, jistě ne o tolik, kolik by bylo bez daňového balíčku, ale i tak vyšší. Paní ministryni financí se proto omlouvám! I tak je ale možno diskutovat o tom, aby byl výpadek příjmů způsobený změnou daňového systému vyřešen systémovou změnou RUD, kdy by se do rozpočtového určení přidaly ještě další daně, které by zvyšovaly rozpočty měst a obcí, neboť lze počítat v období do roku 2021 s novými kompetencemi (sociální bydlení, sociální služby, stárnutí obyvatel atd.).

