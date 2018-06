Změna pro Děčín představila spolupráci, své kandidáty i program pro komunální volby

TOP 09, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti - to je nové sdružení Změna pro Děčín, které dnes představilo kandidáty a priority ze svého programu pro letošní volby.

Koalice klade důraz na zrušení hazardu, zkvalitnění života v okrajových částech města, a také chce například zabránit stavbě lanovky z Mariánské louky na Pastýřskou stěnu.

„Pro letošní komunální volby bylo mou snahou vytvořit funkční koalici, která by nabídla voličům ve městě lepší alternativu k současnému vedení a vizi na více než čtyřleté období. Jsem ráda, že můžeme s KDU-ČSL a nezávislými osobnostmi postupovat společně,“ řekla Monika Tesařová, předsedkyně místní organizace TOP 09.

„Základy spolupráce vznikaly postupně. Společně s Monikou Tesařovou pracujeme ve finančním výboru zastupitelstva a máme podobný náhled na fungování města. Často jsme byli jediným opravdovým opozičním hlasem,“ uvedl Jiří Skřivánek, předseda OV KDU-ČSL, který je kandidátem č.2.

„Nejúčinnější formou ovlivnění veřejných záležitostí je vstoupit do volebního klání a nabídnout občanům věrohodný program, jak společné záležitosti spravovat. Když mě zástupci nově vzniklé koalice Změna pro Děčín oslovili, byla pro mne volba spojit se s nimi jasná,“ řekl nezávislý kandidát Zdeněk Machala.

Počet obyvatel v Děčíně klesl pod hranici 50 000. Za posledních osm let se počet obyvatel ve městě snížil o více jak tři tisíce a průměrný věk se zvýšil ze 40,4 na 42,4 let. „Vedení města nereaguje na demografický vývoj, ani nedělá žádné konkrétní kroky pro to, aby zastavilo odliv mladých lidí,“ říká Monika Tesařová, která také kandiduje. Mezi hlavní body programu koalice Změna pro Děčín proto patří zrušení hazardu, větší bezpečnost, podpora mládežnického sportu, pomoc mladým lidem s bydlením, rozjezdem v práci, přilákání nových lékařů a zkvalitnění života v okrajových částech města. „Cílem je spokojený občan. Každý bod má svého garanta, který bude návrh řešení prezentovat voličům v kampani,“ dodala.

Nechceme nesmysly na Mariánské louce

„Celá Mariánská louka je chráněnou archeologickou lokalitou. Zámecký park je odpočinkovou zónou pro občany a jako takový by měl také zůstat. Další výstavba, ať už by šlo o nástupiště lanovky nebo turistický kemp, se neslučuje s ochranou místa ani s dlouhodobou koncepcí rozvoje parku,“ říká Milan Rosenkranc (č.1), TOP 09, muzejní kurátor.

Zakážeme hazard

„Hazard má přímý dopad na kriminalitu. Politik, který ho podporuje nebo se nepokusil o jeho omezení, hazarduje s bezpečností našich občanů. My ho zakážeme, protože bezpečnost je naší prioritou,“ říká Jiří Skřivánek (č.2), KDU-ČSL.

Oživíme nefunkční objekty

„Chceme využít nefunkční objekty k bydlení, podnikání a vzdělávání. Aktivně vstoupíme do podpory jejich rekonstrukcí nebo i likvidace v zájmu vzhledu, bezpečnosti a funkčnosti města. Zpřístupníme tak bydlení pro mladé lidi a odborníky, které město potřebuje. Chceme vrátit život na Východní nádraží zpřístupněním uvolněných ploch pro lehký průmysl a rekonstrukcí historické budovy pro potřeby ČVUT,“ říká Zdeněk Machala (č.3), nez.

Prosadíme cyklostezku z „kozí dráhy“ a singltrek v Děčíně

„Prosadíme vytvoření stezek pro terénní cyklistiku v okolí vrchu Klobouk, na kterou je již zpracován projekt a podpoříme dokončení sítě cyklostezek včetně přemostění Labe i cyklostezky v trase bývalé Kozí dráhy. Podpora sportu je pro nás důležitá,“ říká Vojtěch Nádvorník (č.7), TOP 09.

Jiří Skřivánek KDU-ČSL



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ,,Kanále. Tupý ksichty. Fašouni. Jak jste mohli volit Zemana!" Jan Hřebejk kandiduje do politiky za STAN Vaňousová (TOP 09): Stojíme za vámi a stojíme za vámi jako tým Chmelík (TOP 09): Proč jdeme v Liberci do voleb na společné kandidátce? Pavera (TOP 09): Společně za rozumný a slušný senát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV