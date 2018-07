Změna pro Liberec přichází s revolucí v MHD

Zásadní zlevnění a zjednodušení předplatného a jízdné zdarma pro děti do 15 a seniory nad 65 let navrhuje Změna pro Liberec. Chce tak nabídnout Liberečanům výhodnější podmínky pro využívání liberecké MHD, která patří k nejdražším v republice.

K prosazení svého návrhu sbírá i podpisy pro konání místního referenda. Do potřebných 8 tisíc jich chybí už jen tisícovka. Právě v referendu je jedna z otázek zaměřená na zavedení MHD zdarma pro děti do 15 a seniory nad 65 let. Vedle toho chce Změna prosadit i snížení a zjednodušení předplatného. Nově by Liberečané měli mít k dispozici za 3650 Kč roční, za 1100 Kč čtvrtletní a za 400 Kč třicetidenní předplatné.

„Naše hlavní nabídka je neomezené celoroční jízdné po Liberci za 10 Kč za den. To je cena, za kterou se předplatné většině Liberečanů určitě vyplatí,“ říká radní Josef Šedlbauer a doplňuje: „Roční kupón za 3650 korun mají např. i v Praze či nově v Jablonci, není důvod, aby Liberečané platili víc“.

Jak je to s náklady na snížení cen MHD? „Kdyby se oproti roku 2017 kromě tarifů nic jiného nezměnilo, město by ze svého rozpočtu muselo dopravnímu podniku poslat navíc asi 35 milionů. Zkušenost např. z Prahy ale ukazuje, že skutečný propad tržeb je mnohem menší, protože lepší tarify přilákají do veřejné dopravy více lidí a motivují je k nákupu předplatného. V Praze byl propad v příjmech jen 1/6 původního odhadu. I když budeme opatrní, reálný náklad pro městský rozpočet odhaduji na 15-20 milionů Kč ročně“, vypočítává Josef Šedlbauer a dodává: „ Počítáme i s náklady na udržení kvality MHD, tedy např. posílení kapacit vyšším podílem kloubových autobusů nebo zavedení okružních linek MHD, které pospojují okrajové části bez nutnosti přestupu v centru.“

„Návrhy na snížení cen v MHD jsme předkládali i dříve, v radě města pro ně však nebyla dostatečná podpora. Šlo přitom o relativně malé částky, např. jízdné zdarma pro doprovod dětí do 3 let, opět podle vzoru Prahy nebo Brna. I proto sbíráme podpisy na referendum a nové tarify chceme prosadit v radě města, která vznikne po říjnových volbách,“ říká Jan Korytář, kandidát Změny na primátora.

„V Liberci jsme levnější tarify mohli mít už dávno a město by to nic nestálo. Stačilo, kdyby ostatní strany v zastupitelstvu osm let nekryly tunelování dopravního podniku, na které jsme celá ta léta upozorňovali. Myslím, že to nám dává jednoznačný nárok takový návrh předložit. Zásah protikorupční policie letos na jaře nám dal pozdě, ale přece za pravdu“, doplňuje Josef Šedlbauer.

„Když přišla vláda se 75% slevou v příměstské dopravě pro děti a seniory, začaly i jiné strany mluvit o zlevnění MHD. To nás těší, ale polovičaté a zbytečně administrativně náročné úpravy nestačí. Za nás to mají být děti a senioři zdarma a ostatní výhodněji než dnes. Když změna, tak pořádná,“ uzavírá Korytář.

