Zuna (TOP 09): Jedno slovo je součástí i dezinformační kampaně

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Langa, nicméně pan poslanec, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, už to zodpověděl.

Je to opravdu tak, jak to zaznělo. To slovo cizinec, které je uvedeno v § 1, je součástí nějakého vymezení rámce zákona v rámci obecného rámce. A to, koho se potom bude týkat samotná dočasná ochrana, je vymezeno v § 3. Mě velmi mrzí, že toto jedno slovo způsobuje a je nějakou součástí i dezinformační kampaně, která už se objevuje i na sociálních sítích, když fakta a skutečnost jsou někde jinde. A je to právě v § 3.

Také chci ještě zareagovat na to, že pan poslanec Lang, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, tady uvedl, že Policie České republiky, respektive její příslušníci, působí na hranicích jako jakýsi taxikáři, že tam dělají nějakou eskortu do vnitřního prostoru zemí, kde působí, ať už je to Slovensko, Rumunsko, Severní Makedonie. To není pravda. Ta informace je naprosto jasná. Oni tam odvádí velmi důležitou práci, která je spojena s hraniční kontrolou, s registrací těch osob. A jestli tam dochází k nějakým eskortám, tak je to jejich nějaká doplňková činnost. Takže se chci zastat příslušníků Policie České republiky, kteří tam na hranicích odvádí skvělou práci.

Děkuju.

Michal Zuna TOP 09



