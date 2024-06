Zuna (TOP 09): Zvýšená ochrana našich občanů před osamělými střelci. Vetováno ANO a SPD

reklama

Mohli jsme mít lepší zbraňovou legislativu už od července. ANO a SPD však rozhodlo že tomu tak nebude. Odmítli a vetovali zrychlené projednání. Půl roku formujeme novelu zákona o zbraních, a to včetně zástupců opozice. Novela by v případě platnosti uměla ztížit prostředí pro podobné útoky jako byl ten na Filozofické fakultě. Zákon, u nějž rychlost může zachránit životy. Ale ne. ANO a SPD si o tom potřebuje ještě povídat a ždímat toto citlivé téma pro svůj marketing, co to jde. Nechutné.

Předložili jsme dřívější účinnost od 1. července pro:

Povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé obchody se zbraněmi.

Další možnosti policie zabavit střelné zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku.

Zvýšená ochrana našich občanů před osamělými střelci mohla platit už za pár týdnů. Bohužel, vetováno ANO a SPD.

Michal Zuna TOP 09



