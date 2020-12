Dneska na vás budu hodnej, slíbil Babiš Richterové. Jenže pak se rozpálil: Vy jste největší udavači...

reklama

Interpelace započala poslankyně STAN Věra Kovářová, která premiérovi vyčetla, že dříve zrušení superhrubé mzdy odmítal a nyní ve svém názoru otočil. „Horší než pandemie jsou ty vaše devastující návrhy pro Českou republiku,“ vmetla mu rovněž. Babiš jí vysvětlil, že „zkrátka změnili názor všichni“, a s narážkou na unijní fond obnovy pravil, že se zadlužují i další evropské země. Superhrubou mzdu označil za „podvod na lidi z dílny Topolánek – Kalousek“. Psali jsme: „Vaše návrhy jsou horší než pandemie!“ Velmi vážný střet ve Sněmovně. Babiš a poslankyně od Starostů v sobě

Následoval dotaz ohledně lyžařských středisek. Babiš informoval, že o svých závěrech jej zítra bude informovat ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pondělí se má věc řešit na vládě a Babiš tvrdí, že by mohla lyžařská centra otevřít, podobně jako tomu je v Rakousku, hned po Vánocích. Rakousko již avizovalo, že umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování a bruslení od 24. prosince. Andrej Babiš ANO 2011



Následně se vytasila poslankyně SPD Karla Maříková s dotazem, zdali půjde vláda příkladem a chystá se očkovat. Připomenula, že ministr životního prostředí Richard Brabec i samotný Babiš váhají, zdali se naočkovat, a ostatní členové vlády chtějí prvenství v očkování přenechat rizikovým skupinám. „Existují oprávněné obavy z bezpečnosti vakcíny. Není to tak trochu alibismus ze strany členů vlády, že dají přednost rizikovým skupinám? Budete na ně apelovat, aby šli občanům příkladem a nechali se očkovat jako první?“ zeptala se.



„Nemám 51 let slezinu. To je hlavní imunitní orgán,“ započal Babiš ve jmenování s tím, že v patnácti letech ležel rok v nemocnici s poruchou srážlivosti krve, a upozornil, že anafylaktický šok jej potkal i při očkování proti tetanu, a tak rozhodnutí, zdali se očkovat, nechá na svém lékaři. Ministerstvo zdravotnictví podle něho bude muset udělat „kampaň“, aby se lidé nechali očkovat. Upozornil, že očkování bude dobrovolné a zdarma. Hovořil, že se šíří mnoho dezinformací, jako že vakcína nebude účinná, bude ohrožovat lidi, či se v rámci dezinformací šíří propagace ruské vakcíny Sputnik. Rovněž podle něj nemají být neočkovaní omezováni.



„Co se týká očkovacích pasů, tak to jste řekl, že je dezinformace. To je z úst pana Blatného. To je super, že nám ministr zdravotnictví šíří fake news. Co se týče výhod, tak to je také od ministra Blatného. Dokonce hlavní hygienička Rážová se nechala slyšet, že očkovaní budou mít výhody proti těm neočkovaným,“ pronesla na to Maříková. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Babiš při příchodu k řečnickému pultu kroutil hlavou. „Nevím, kam chodíte na ty nesmysly. Kdo vám tohle připravoval,“ odmítl. Řeč Maříkové označil za „nesmysly“. Podle něho šíří dezinformace a očkovací strategie teprve bude zveřejněna. „Nemáme tu dvě kategorie občanů. Znovu opakuji: bude to dobrovolné a zdarma,“ utnul.



Poslankyně Olga Richterová (Piráti) se na Babiše obrátila v souvislosti se serverem iDNES.cz, který pro své premium čtenáře nabízel přednostní přístup ke zdravotní péči. Chování iDNES.cz spatřuje jakožto nezákonné a domnívá se, že jde o šíření klamavé reklamy na portálu, který podle ní vlastní Babiš prostřednictvím svěřenských fondů.



„Dneska na vás budu hodnej, paní poslankyně,“ započal Babiš odpověď poslankyni, kterou v minulém měsíci při interpelacích označil za nechutnou. „Bartoš, Michálek, Ferjenčík vás vytipovali, abyste to byla vy, kdo mě tady interpeluje. Já bych vám rád viděl do hlavy, jak se cítíte, když tady přednášíte ty nesmysly,“ uvedl s tím, že se má poslankyně obrátit na zmiňovaný server, jelikož daná věc není v působnosti vlády. PhDr. Olga Richterová Piráti



„Je mi líto, že vám stínový ministr zahraničních věcí František Kopřiva nepřišel na tu trojku. Já jsem se hrozně těšil na ten střet zájmů, na to vaše organizované udávání a manipulaci. Celý ten audit je manipulován účelově. To zorganizoval ten člověk, který kdysi byl můj podřízený a který udal Českou republiku do Bruselu a přišli jsme o 800 milionů. On celý život udává! Vy Piráti stále udáváte! Vy jste největší udavači a my jsme přišli o 800 milionů – jako Česká republika! Vy škodíte České republice a ten audit organizoval ten můj bývalý podřízený. Ten stále píše do Bruselu, dokonce ten jeden z auditorů za vás kandidoval do Evropského parlamentu. Tam jsou ti, kdo vás řídí, abyste rozvrátili tuto zemi! Vaše neomarxistická promigrantská strana! Je škoda, že pan Kopřiva nepřišel, takže k té vaší interpelaci se omlouvám, ale nemohu sloužit,“ přednesl následně šéf vlády a odešel od pultíku.



„Za tuto odpověď se nedá poděkovat, protože to nebyla odpověď. Vážený pane premiére, znovu. Jste předsedou této vlády, tato vláda má hájit zákonnost různých činností a mě zajímá, zda vaše vláda zasáhne proti této nelegální činnosti, proti šíření klamavé reklamy. Přinejmenším se toto stalo podle našich expertů. Jde mi o to, aby se neukazovalo, že je možné uplácet si přednostní přístup ke zdravotní péči. Považujeme to za zásadní nabourání rovného přístupu ke zdravotní péči. A to, že mi nejste ochoten odpovědět na těch několik otázek, ukazuje, že vaše vláda selhává v tom, aby lidé dostávali rovný přístup ke zdravotní péči. Vy jste zjistili, že je to prostor pro marketing a pro byznys skrze vaše svěřenské fondy, ne firmy, v tom děláte byznys a teď se ani nestydíte tady obviňovat různými křivými obviněními ostatní. Za mě tohle není přístup předsedy vlády, který bych si přála,“ vyčítala Richterová.



„Já jsem dneska nacvičoval, že budu hodnej. Tak budu hodnej. Neřeknu nic, abych se nemusel omlouvat. Je to totální nesmysl, co tady vykládáte,“ rázně uťal Babiš. Fotogalerie: - Piráti za legalizaci konopí

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hned na to přišla řešit otravu Bečvy. Premiéra se tázala, zdali má ministr životního prostředí Brabec stále jeho důvěru. Ten podle ní několikrát ve věci lhal, příkladem uvedla to, že prohlašoval, že jej policie zavazuje mlčenlivostí, ta to však měla vyvrátit. Babišovi vyčetla, že se na místo ekologické katastrofy nejel podívat, a ptala se, zda se Brabce chystá odvolat, pokud on sám nerezignuje.



„Já vůbec nechápu, proč mám být interpelován. Chápu, že před krajskými volbami jste neměli nic do programu, jenom to, jak fungovala vláda s covidem-19, a potom přišla Bečva, kde pan (poslanec STAN Petr) Gazdík lhal, omlouval se a dneska znovu lže. Nemám k tomu co říct. Před volbami jste byli všichni epidemiologové a teďka jste odborníci na toxikologii,“ zmínil. Adamové doporučil, aby se obrátila na zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska. „On je chemik,“ zaznělo.



Předseda vlády tvrdí, že se po havárii obrátil na policejního prezidenta Jana Švejdara a požádal jej o prošetření incidentu. Napsal mu, že se událost stává součástí „politického boje při nerespektování základních zásad právního státu v souvislosti s šířením nepravdivých vykonstruovaných a zcela účelových informací“, a žádá jej, aby vše bylo řádně a co nejdříve prošetřeno. „To je všechno, co můžu udělat. Nechápu, proč bych to měl já řešit. Vy to interpelujete a my všichni víme proč. Interpelujte pana Hamáčka, nechť to už konečně vyšetří! Co tam dělaj tři měsíce?“ podivoval se. Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



Adamová si stála za svým dotazem, zdali má Brabec stále Babišovu důvěru. „Já už nevím, jak to mám vysvětlit,“ nechápal premiér. Podle něj to už „všichni vyšetřují“ a pak zaznělo: „Hnutí ANO má ve Zlínském kraji nového, skvělého koaličního partnera! Piráty! A paní Pirátka jde všechno kontrolovat! Hlavně tu firmu, ne? Gazdík je naštvanej, protože je v opozici, nezvali ho. To je všechno. Takže děláte tu politiku. Ta interpelace je o ničem. Interpelujte Hamáčka, nechť policie to vyšetří,“ uzavřel s nahlédnutím do Zlínského kraje, v němž se katastrofa odehrála, a s poukazem na tamější koalici stran ANO, Pirátů, ODS a ČSSD. Psali jsme: Podvod, darebáctví. Klaus odsoudil Flegra a spol. Vakcína? Zlá předtucha ČSSD vládu podrží ve věci rozpočtu. Vše mají v rukou komunisté Moje nemoc... Babiš zaskočil diváky TV Nova Lidé, nebojte se očkovat, nabádal Prymula z televize. Doporučil to prý i Babišovi

