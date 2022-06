Fiala si jediným výrokem o dávkách zavařil. A hodně. „To je průs*r...“ zuří exposlankyně. A nejen ona

reklama

„Více lidí má nárok na dávky, protože vláda neřeší brutální zdražování základních životních potřeb. Sociální demokracie už v březnu navrhla stažení elektřiny z německé burzy a její prodej přímo českým zákazníkům. Navrhli jsme snížení spotřební daně z pohonných hmot a zastropování ceny na 36 korun a snížení DPH z potravin na pět procent, změnu dotací ve prospěch produkce potravin a regulaci vývozu obilí. Dalším z našich návrhů byly společné nákupy plynu, a tím snížení ceny tepla. To vše by zpomalilo zdražování a zabránilo lidem ze střední třídy v pádu do chudoby. Vláda bohužel zaspala. Pořád se ale může vydat rozumnější cestou, ne jen ucpávat díry nedostatečnými a pozdními dávkami,“ vysvětlil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Vláda totiž plánuje znovu zvýšit životní a existenční minimum o osm až deset procent. To v praxi bude znamenat, že tisíce lidí tak nově dosáhnou na přídavky na děti, porodné, nebo třeba i podporu bydlení. Zároveň, dojde ke zvýšení dávek, které jsou navázané právě na existenční a životní minimum. Je to přesně ta pomoc, o kterou nám jde. Je adresná, ne celoplošná, a dostane se k těm nejpotřebnějším,“ zdůraznila Pavla Pivoňka Vaňková, poslankyně STAN, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku PS.

Výrazně jsme zvýšili množství domácností, které mají nárok na sociální dávky.



Pomáháme trojí valorizací penzí seniorům a pomáháme rodinám s dětmi jednorázovým příspěvkem.



Nyní připravujeme úsporný tarif na energie, který pomůže lidem překonat příští měsíce a příští zimu. pic.twitter.com/YKwtm0YI4T — Petr Fiala (@P_Fiala) June 20, 2022

„Nerozumím tomu, proč se Petr Fiala chlubí tím, že jeho vláda zvýšila počet domácností, které mají nárok na sociální dávky. Raději bych viděl více domácností, které si sociální dávky vůbec vyřizovat nepotřebují. Místo toho, aby vláda přišla s pořádným a plošným řešením proti chudobě, přichází s nápady, které nikomu nepomáhají,“ sdělil Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Pan Fiala už je absolutně mimo realitu. jeho vláda prolezlá korupcí, privatizátory a válkychtivými jedinci se normálním občanům už jen bezostyšně vysmívá. Pětikoalice asi nepochopila, že lidé nechtějí dávky. Chtějí energie, které si budou moci zaplatit bez toho, aby někde museli žebrat. Je podivné, že státy, kde jsou průměrné mzdy násobně vyšší, svým občanům pomáhají, jen ta naše ne. A argumenty o tom, že vláda valorizovala důchody? To jí nařizuje zákon - kdyby to bylo na lidech jako Jurečka, Pekarová nebo Bartoš, nedostali by naši senioři ani korunu. Stejně tak je k smíchu, nebo pro občany spíš k pláči, když se jim násobně zvedají o tisíce náklady na energie a „úsporný" tarif vlády jim hodlá pomoci necelými 700 korunami měsíčně. To je šílenost!“ domnívá se europoslankyně Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM.

„Pravicová vláda za krátkou dobu své existence dokázala rozšířit počet lidí, kteří se neobejdou bez podpory státu. Prostě zchudli,“ objasnil Jiří Paroubek, bývalý premiér a expředseda ČSSD jak chápe větu premiéra Fialy.

„Ilustruje to činnost této vlády a její komunikaci. Samozřejmě, že tato věta se dá vysvětlit dvojím způsobem. Předpokládám, že premiér to myslel v tom smyslu, že zjednodušili administrativu tak, že lidé, kteří na sociální dávky mají právo, na ně lépe dosáhnou. Ale tak, jak byla tato věta koncipovaná, to může vyvolat druhý pohled. A to, že nedostatečnou činností této vlády se více a více lidí ze střední třídy dostává do té nižší, kde už mají nárok čerpat sociální dávky. Takže vláda tím neopatřením způsobí, že se do této vrstvy propadne více lidí. I přesto, že se vláda zaštiťuje tím, že to chce dělat adresně, vyvolává tím tento dojem,“ řekl Patrik Nacher, poslanec ANO, místopředseda hospodářského výboru PS.

„Je to politováníhodné přiznání naprostého selhání této vlády. Fialova pětiparta nedělá nic a jen doufá, že až se zítra ráno všichni vzbudí, tak bude po problému. Nebude. Přibudou další zoufalí a podvedení občané, kteří na toto kutilství obětují všechny svoje úspory. A aby toho nebylo málo, tak kvůli změnám hypoték začnou lidi přicházet i o bydlení. Chce se mi podle jednoho známého filmu zvolat: Haló, pane profesore, už bude zvonit, měl byste jít!“ okomentoval Marek Novák, poslanec ANO, člen hospodářského výboru PS.

„Výrazně jsme zvýšili množství domácností, které mají nárok na sociální dávky! To je citát, který mě u údajně pravicového politika nepřekvapil, ale přímo zarazil do židle, když jsem ho četl. Za takový citát by se dost pravděpodobně styděli i ti nejlevicovější sociální inženýři. Pro ně je ale snaha o co nejvíc lidí závislých na státu a jeho dávkách přímo životní nutností. Od předsedy strany, která byla vlajkovou lodí pravice, vydala Poděbradské artikuly, a poměrně dlouho jasně propagovala naopak co největší nezávislost lidí na státě, bych čekal spíše vyjádření typu: -Snížením zbytečných výdajů státu a snížením daní jsme vytvořili podmínky, aby svobodní lidé mohli zvolit vlastní cestu, jak se se stávající situací vyrovnat, protože žádný politik neví, co je pro koho dobré. Pomohli jsme třeba tím, že jsme snížili byrokratické překážky startu podnikání. Také jsme díky pravicové většině v parlamentu výrazně liberalizovali zákoník práce, a tak se výrazně snížil počet lidí závislých na penězích, které pro ně vydělal někdo jiný a politik mu je přidělil-... To by byl projev pravicového politika, který ctí svobodu a zodpovědnost každého jednoho občana. Tento premiér je bohužel ztělesněním takových těch vtípků o tom, co jste čekali a co vám přišlo z wishe. Takže pravicový volič si objednal Reagana s Thatcherovou a přišel jim Fiala s Pekarovou-Adamovou. Nejsem jen zklamán, jsem znechucen a zděšen. Premiér by se pro příště měl řídit heslem - kdybys mlčel, zůstal bys pravicovým politikem. Dokonce i kdyby nedělal vůbec nic, bylo by to pravicovější a pro lidi přínosnější, než to, co předvádí. Tenhle člověk zabil pojem pravice na hodně dlouhou dobu,“ ohodnotil David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

„To jsou slova premiéra naší země? Ostuda. Myslela jsem si, že chloubou nynější vlády má být opak. Chlubí se tím, že se mnoho domácností propadá do chudoby a jsou nuceni požádat o sociální dávky, místo toho, aby jim pomohl se tomu vyhnout,“ konstatovala Jana Pastuchová, poslankyně ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku PS.

„To má jistě pravdu. Tím, že jeho asociální vláda nedělá nic proti astronomickému růstu cen, se propadá do chudoby stále víc lidí i s průměrnými příjmy. Navíc vláda svojí nečinností a snižováním výdajů do sociální a zdravotní oblasti zvyšuje vynucenou spoluúčast občanů! Vpodstatě skryté daně, které dopadají na lidi s nižšími a nízkými příjmy,“ uvedl Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a také bývalý místopředseda Senátu ČR.

„Nejlogičtější a bohužel pravdivé vysvětlení je, že všichni zřetelně zchudli, a proto se výrazně zvýšil počet domácnosti, které mají nárok na sociální dávky. Je to trefná sebekritika vlády,“ upozornil Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Chápu to jednoznačně. Fialova vláda se stává vládou propadu do chudoby a dávek. (Pikoška je, že jako stranu dávek ODS neoprávněně vždycky nálepkovala socdem). Je určitě nutné postarat se o ty nejpotřebnější, je to úloha státu. Ale pokud člověk pracuje, měl by mít zajištěn důstojný život a nemusel prosit o sociální dávky. Proto jako sociální demokratka tvrdím, že je nutné navýšit minimální mzdu, navýšit platy ve veřejném sektoru a zvýšit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. To jsou jediné nástroje, které vláda má k ovlivnění výše příjmů všech zaměstnanců,“ vysvětlila Alena Gajdůšková (ČSSD), bývalá první místopředsedkyně Senátu.

„Pevně doufám, že ten počet zvýšili odstraněním administrativních překážek, a ne tím, že dostali více domácností do nouze. To by bylo takové freudovské prořeknutí. Ale teď vážně. Sociální systém má být co nejjednodušší. Doufám, že vláda zapracuje na jeho zjednodušení, aby ho lidé v opravdové nouzi dokázali využít, ale také, abychom jako daňoví poplatníci měli jistotu, že naše peníze končí v maximální míře u těch, kteří si nedokáží pomoct sami,“ sdělil Radim Smetka, bývalý místopředseda Svobodných.

„Kdyby blbost nadnášela, létal by premiér do Strakovy akademie vzduchem. Pokud to myslel vážně, tak ať utíká do Bohnic, nebo ho zavřeme na Mírov,“ uvedl Leo Luzar, bývalý poslanec a exmístopředseda KSČM.

„Jednou z odpovědí může být i fakt, že za jeho vlády je prostě hůře,“ domnívá se Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Ten člověk postrádá zdravý rozum. Žije si ve své růžové bublině a umí jen dokola opakovat své zcestné mantry. Možná je to posera, který má strach podívat se pravdě do očí. Nebo že by to byl obyčejný narcis? Nevím. V každém případě je průser mít v této době takového premiéra. Snad nakonec neskončí na sociálních dávkách polovina národa,“ konstatovala Pavlína Nytrová, bývalá poslankyně ČSSD.

