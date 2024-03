Pekarová: Ukrajina chce jednat o míru. Je to jednoznačný plán Zelenského

reklama

Krátce po šesté hodině večerní dostala v Poslanecké sněmovně slovo Markéta Pekarová Adamová: „Já myslím, že bezpečnosti si všichni ceníme jako jedné z těch nejzákladnějších hodnot. Žít v bezpečí nám umožňuje žít životy, které žijeme. To, že naše země prosperuje, je dáno tím, že žijeme v bezpečné zemi. To, že můžeme řešit třeba opravu silnic, jak by někteří dělali radši namísto investování do obrany, tak je dáno tím, že žijeme v bezpečí.“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny zdůraznila, že ač je bezpečí nutné, není samozřejmé a nelze ho brát jako garantovanou záležitost. „Pokud se ani na tom, že bezpečnost má být naší hlavní prioritou napříč celou společností, respektive napříč celým politickým spektrem, nejsme schopni shodnout, tak je to docela špatný signál, ale bohužel mám pocit, že to pojmenování hrozeb je tu znovu potřeba,“ řekla Pekarová.

Navázala vzpomínkou na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny z února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

„Sešli jsme se tady v Poslanecké sněmovně, mnozí v opravdu velkém šoku, a hlasovali jsme pro jednomyslně – všemi přítomnými hlasy – pro usnesení ohledně toho, že Ukrajinu jakožto napadenou zemi podporujeme a že agresorem je Ruská federace,“ připomněla, na čem se Sněmovna před více než dvěma lety shodla a podotkla, že podle dnešních vyjádření „mnohých kolegů a kolegyň to vypadá, jako by takové usnesení nebyli ochotni a schopni přijmout“.

Fotogalerie: - Mimořádná o bezpečnostních hrozbách

Pekarová však prohlásila, že si myslí, že na tom usnesení, v němž je též deklarováno, že Česká republika chce Ukrajině pomáhat všemi možnými prostředky, se nic nezměnilo ani po dvou letech a Ukrajina stále potřebuje pomoci, nyní možná ještě více než předtím.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 0% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 13370 lidí

Zmínila, že lze často zaslechnout řeči o tom, že „věc není černobílá“ a „Ukrajina není dokonalá“. Pekarová uznala, že dokonalý není žádný stát. „Ale snad se všichni shodneme, že mezinárodní právo platí… a že tedy je důležité se podle něho chovat dál a nepřipustit, že si někdo silou snaží vymoci území cizího suverénního státu a ještě se snaží strašit – řinčí jadernými zbraněmi, ale i rétoricky, že bude pokračovat dál,“ uvedla Pekarová s tím, že by se nemělo podceňovat, že ten, kdo se takto chová, je své výhružky schopen naplnit.

Vše přirovnala k dle jejích slov běžné životní situaci. „Kdy nějaký muž, říkejme mu třeba Lado, napadne ženu – té říkejme třeba Olga. A teď se můžeme rozhodnout, jak se zachováme,“ nastínila Pekarová situaci ze života.

„Zachováme se tak, že jí pomůžeme? Anebo se otočíme zády a řekneme, že si za to vlastně může sama. Neměla tudy chodit, neměla se takhle oblékat. Bůh ví, jak to s ní vlastně je, ona nemá doma moc pořádek, je to taková ne úplně slušná holka. Tak téhle nepomůžeme,“ rozvyprávěla se Pekarová o způsobu, jakým si myslí, že dnes probíhá diskuse o konfliktu na Ukrajině.

Fotogalerie: - Bezpečnostní riziko Babiš

„Pokud necháme uspět Rusko na Ukrajině, tak zkrátka s jídlem roste chuť. Tak proč by nešlo dál. Putin to říká velmi otevřeně,“ zmínila Pekarová a dodala, že pokud Česká republika není ochotna pomoci napadenému, měla by být připravena na to, že ani jí pak v budoucnu třeba někdy někdo nepomůže.

Pekarová vyzvala k tomu, že by se Česko nemělo spoléhat na ochranu různých spolků, organizací či smluv: „Samozřejmě, že to je silná bezpečnostní záruka, je dobře, že to tak je. A buďme v tomto směru nejenom černými pasažéry všech těch organizací, jejichž členem jsme. Ale my máme mravní povinnost pomoci napadené zemi. V tomto případě jednoznačně Ukrajině.“

A proč chce Pekarová vidět, zda o usnesení, jež bylo navrženo a o kterém bude v závěru schůze hlasováno, budou hlasovat i poslanci hnutí ANO a SPD?„Je to zcela jednoznačné. Do veřejného prostoru, na sociálních sítích, v médiích, i tady v Poslanecké sněmovně od nich zaznívají projevy, které jsou velmi na pováženou.“

Opakováním slov o míru a o tom, že by měla začít mírová jednání, podle Pekarové vytváří falešný dojem, že snad Ukrajina o míru jednat nechce, ačkoliv to je jednoznačným plánem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Myslím, že je namístě, aby došlo nejen k jasnému pojmenovávání hrozeb a vytváření určité schopnosti být připraven na to, když se bude Rusko rozpínat dál a zabránit mu v tom,“ v tom je dle Pekarové třeba táhnout za jeden provaz. „Mrzí mě, že to tak nevidí úplně všichni, ale ještě stále mají prostor si tento svůj postoj rozmyslet a mají možnost se začít chovat tak, jak je ve prospěch naší zemi.“

Pekarová svůj monolog uzavřela tím, že jediný, kdo posílá na evropském kontinentu děti do války, je ruský prezident Vladimir Putin – a to děti ukrajinské. „Mějme to na paměti, hlasujme podle toho, ale také podle toho mluvme k naší veřejnosti. Protože vytvářením falešné představy o tom, jak to vlastně je, kdo je oběť a kdo je agresor, jak se to dá řešit, té situaci moc nepomáháme,“ řekla Pekarová.

Ač si někteří dle jejích slov myslí, že tím pomáhají sobě samým, není tomu dle Pekarové tak: „Boží mlýny melou pomalu ale jistě.“

Psali jsme: Chtěli to otočit na antifialu. To ne. Babiš, Babiš, Babiš... Fiala pálil do zad poslancům ANO Bezpečnost ČR stojí a padá s Ukrajinou, varoval Bartoš. Téměř nikdo ho neposlouchal Babiš a Rusko. Rakušan i Jurečka předkládali ve Sněmovně souvislosti Potenciál elektromobility v ČR je velký, ale podpora státu je nedostatečná, uvedla v průzkumu více než polovina podnikatelů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama