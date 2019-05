Rotržka Babiše a komunisty Valenty ve Sněmovně. Šlo o silné téma dotýkající se Benešových dekretů

Poslankyně Věra Kovářová (STAN) chtěla slyšet, co je pravdy na tom, že se příštími velvyslanci České republiky ve světě mohou stát vysloužilí politici hnutí ANO – Marta Nováková, Dan Ťok a Adriana Krnáčová. „Existují i další osobnosti, které se již brzy budou moci pochlubit diplomatickým zlatým padákem? A přijde vám správné, aby se toto dělo?“ šila do šéfa hnutí ANO poslankyně.

Babiš to označil za spekulaci. Před téměř prázdnou vládní lavicí, většina ministrů se na interpelace opět nedostavila, což ovšem není novinka, Babiš prohlásil, že už před volbami Českem letěla řada nesmyslů a nepravd. A toto je údajně přesně takový nesmysl. „A vy jste jejich obětí,“ obrátil se Babiš na Kovářovou.

„Ta paní novinářka z tý sekty novinářů, která to psala, tak nevím, kde to slyšela. Hnutí ANO od vstupu do vlády v lednu 2014 nikdy nenavrhlo žádného velvyslance a nikdy žádný náš nominant nebyl schválen,“ zdůrazňoval Babiš s tím, že možné velvyslance navrhuje ministr zahraničí, který by je měl konzultovat s prezidentem.

„Pokud tady někdo šíří nějaké informace, které nás jasně měly zase poškodit před volbami, protože tak to tady bylo až do poslední chvíle před volbami, tak to jsou stejné nesmysly, jako když ta paní redaktorka z tý sekty novinářů mluvila o tom, že vyhodí hnutí ANO z (frakce Evropského parlamentu) ALDE,“ rozčiloval se Babiš u řečnického pultíku. Odmítl onu několikrát zmíněnou novinářku jmenovat, ale o možném konci hnutí ANO v ALDE psala např. Kateřina Šafaříková z časopisu Respekt. Nebyla však jediná.

„A dělala kampaň panu (Pavlu) Teličkovi, takže nesmíte věřit novinářským drbům, paní poslankyně, není to pravda,“ shrnul Babiš.

Kovářová poděkovala za odpověď a doporučila Babišovi, aby dementoval informace novinářů, pokud se mu nelíbí. A Babiš ještě zareagoval. „Víte, jako základ novinařiny je, že pokud je nějaká informace, tak se zeptat tý protistrany,“ řekl premiér. „A já jsem žádné takové dotazy nedostával, tak jsem nemohl reagovat. Zeptala se až paní Spěváčková z Novinek, tak tam jsem se k tomu vyjádřil a tam jsem to dementoval,“ uzavřel toto téma Babiš.

Další dotaz zazněl z řad komunistů. O slovo se přihlásil poslanec Jiří Valenta a chtěl slyšet, co si vláda myslí o požadavcích Lichtenštejnů na vrácení majetků v České republice, které jim byly zabaveny v rámci tzv. Benešových dekretů. Benešovy dekrety podle komunisty vycházely z uzavřených mezinárodních dohod a po právu odňaly majetky zrádcům a kolaborantům.

„Lichtenštejnská strana prostřednictvím dědičného prince Aloise nyní drze požaduje navrácení šedesáti tisíc hektarů majetku, převážně lesů. A jinak prý začne rozesílat žaloby,“ rozpálil se takřka doběla u řečnického pultíku komunista.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 2370 lidí

„Ptám se vás, co říkáte na stav na aktuální politické scéně, kdy země poškozené ve druhé světové válce jsou v defenzivě a kolaboranti, zrádci, či dokonce viníci největšího válečného konfliktu s deseti miliony mrtvých na kontě jsou opět na koni,“ dodal ještě Valenta. Pokud by jim vláda vyhověla, hrozí prý Česku, že své údajné nároky uplatní i další země.

Babiš poslance ujišťoval, že Česká republika považuje všechny majetkové spory ve věci Benešových dekretů za uzavřené. Lichtenštejnská strana dostala svůj případ až k Ústavnímu soudu ČR, který však zatím nerozhodl. Babiš si podle svých vlastních slov cení dobrých vztahů České republiky a Lichtenštejnska.

Valentu premiérova odpověď neuspokojila. Trval si na tom, že když Lichtenštejnové požadují majetky v České republice, tak my musíme požadovat stamilionové válečné reparace od Německa. Premiér na to ještě zareagoval. „Zkuste k tomu udělat nějakou skupinu všech stran, které jsou zastoupené ve Sněmovně, aby to nebyly jen takové líbivé deklarace. Já jsem viděl různé interpelace, a pokud vy na to máte jiný názor, tak se o tom můžeme bavit,“ prohlásil Babiš.

Poté dostal slovo šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který chtěl vědět, kdy bude zveřejněna zpráva o tom, že je možné zahajovat trestní stíhání na objednávku, kterou měla vypracovat současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová ještě jako poradkyně prezidenta Zemana.

Babiš kontroval, že žádná taková analýza neexistuje.

„Žádná taková analýza neexistuje. To, co bylo v médiích, není pravda, ale samozřejmě komu to vyhovuje, tak to stále opakuje. To, o čem mluví pan Michálek, tak je oponentní materiál určený k projednání expertní skupiny v Lánech dne 17. 3., je to oponentní materiál ke koncepci a cílům se zaměřením na státní zastupitelství. Tento materiál připravila paní Benešová jako jeho poradkyně. A není pravda, že by to byla analýza trestních stíhání, jak se to tady někdo stále snaží opakovat,“ zdůraznil Babiš.

„Ale jsou tam asi dvě nebo tři kauzy, kde se mluví o trestním stíhání na objednávku. Tenhle požadavek je záležitost, kterou paní Benešová předložila prezidentovi,“ zdůraznil Babiš s tím, že pokud ten materiál chce někdo vidět, musí se obrátit na Kancelář prezidenta republiky.

Michálek Babiše ujistil, že už se na Kancelář prezidenta republiky obrátil, ale dozvěděl se jen to, že se musí obrátit na paní Benešovou. Obrátil se tedy na Benešovou a dozvěděl se, že se musí obrátit na Hrad. Jedna strana se tedy vymlouvá na druhou, podotkl Pirát.

A Babiš se k řečnickému pultíku postavil ještě jednou a označil zprávu ministryně Benešové za irelevantní. „Ta zpráva je naprosto irelevantní a jen tady někdo protestuje na náměstích a neví ani proč,“ rozčiloval se.

autor: mp