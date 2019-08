„Stydím se za takového hejtmana. Odstupte z funkce!“ Senátor Valenta vrací úder Čunkovi. Tímto otevřeným dopisem

Hejtman Jiří Čunek před pár dny odpovídal formou veřejného dopisu ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ohledně poskytování soc. služeb, tedy zda a jakým způsobem se Zlínský kraj chce zbavit některých svých příspěvkových organizací a převést je na obce. Ve své reakci se Čunek pořádně opřel do senátora Iva Valenty, který podle něj tuto poplašnou zprávu šíří. Jako jeho hlavní činnost hejtman označil hazardní průmysl, v jehož důsledku mnoho seniorů a rodin upadá do zásadních životních problémů. Senátor Valenta ve svém otevřeném dopise nyní žádá Čunka o odstoupení z funkce, snaží se prý odvrátit pozornost od vlastních pochybení.

Senátor Valenta se po přečtení Čunkova dopisu adresovaného ministryni práce pozastavuje nad tím, proč místo toho, aby Maláčové seriózně odpověděl na její otázky, ji ve své odpovědi poučuje a současně se uchyluje k osobnímu útoku proti jeho osobě. „A to jen proto, že jsem Vám před několika týdny zaslal otevřený dopis, ve kterém jsem chtěl poukázat na možné dopady rozhodnutí vedení kraje ve věci zamýšlené reorganizace (privatizace) domovů pro seniory, kterými by mohlo být například pozastavení přijímání klientů do některých krajem zřizovaných domovů, případně úplná likvidace velehradského Vincentina,“ dodává s podivením senátor.

„Je zřejmě Vaším stylem, že namísto toho, abyste na můj dopis věcně odpověděl a případné pochybnosti vyvrátil, pouze jste se zbaběle a uboze v dopise pro paní ministryni uchýlil k sérii trapných urážek mé osoby, které nemají s danou problematikou nic společného,“ hodnotí kriticky Valenta hejtmanovu reakci.

Podle ní senátor soudí, že se Čunek zřejmě snaží odvrátit pozornost od vlastních pochybení. „Z Vašeho chování je totiž zřejmé, že Vám docházejí argumenty a Váš vztek spolu s emocemi vrchovatě překonává lidskou i politickou racionalitu. Proto se, jak je Vaším zvykem, snažíte odpovědnost za Vaše nezdary a excesy svést na ostatní,“ píše dál senátor.

„Tato hysterie však, pane hejtmane, není namístě,“ vzkazuje Čunkovi s tím, že nejen on, ale ani další kolegové v krajském zastupitelstvu, tím spíše paní ministryně, potažmo široká veřejnost, tak netuší, co vlastně kraj skutečně zamýšlí s domovy pro seniory, na čí popud se jich chce zbavit a kterým neziskovým organizacím či firmám chce tyto domovy předat, když je starostové dotčených obcí odmítají (viz např. dopis starostů Uherského Brodu, Nezdenic, Bojkovic, Nivnice, Dolního Němčí a Luhačovic).

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vzhledem k Čunkově zmíněné hysterické reakci namísto relevantní odpovědi jsou podle senátora namístě obavy, že spolu s paní ministryní šlápli do pověstného vosího hnízda a Čunek se snaží získat čas k tomu, aby si promyslel strategii, jak ze šlamastiky ven, ve stylu „já nic, já muzikant“, případně pod tlakem zapřel své původní záměry.

Hejtmanu Zlínského kraje ve svém dopise také senátor zazlívá, že seriózní debata se zastupiteli i odbornou veřejností je pro něj něco nepředstavitelného. „Každý, kdo si dovolí nebýt Vaším přitakávačem a odváží se Vás kritizovat, je pouze otravným hmyzem,“ všímá si Valenta, podle kterého se Čunek akorát snaží autoritativně dělat „revoluce“ v oblastech, které doposud fungovaly bez větších problémů a nepotřebovaly rozprášit od základů.

„Chápu proto, že když už se někdo vzepře Vašim plánům, volíte vždy pouze urážky a ukazujete své nabubřelé ego – případně arogantně poučujete všechny kolem. Jenže Vy sám jste toho pro Zlínský kraj za tři roky svého vládnutí mnoho neudělal,“ konstatuje senátor. „Za takového hejtmana se upřímně stydím a doufám, že příští rok ve volbách nebudu ve svém názoru osamocen,“ píše ve svém textu Čunkovi Valenta.

Následně vyvrací Čunkovo tvrzení, že by šířil poplašnou zprávu a děsil seniory. Zdůraznil, že to byla Rada Zlínského kraje, která přijala usnesení, z něhož jednoznačně vyplývá, že kraj chce předat domovy pro seniory jiným poskytovatelům. V dopisu paní ministryni Čunek rovněž psal, že tím reaguje na zájem některých obcí a neziskových organizací převzít některé sociální služby. Podle senátora by proto bylo korektní sdělit, které konkrétní obce a které neziskové organizace žádají o jaké sociální služby.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kdo takovou objednávku učinil, kdo ‚tlačí‘ Zlínský kraj k privatizaci domovů pro seniory? V čí zájem nebo prospěch zahájila Rada Zlínského kraje proces, na jehož konci má být předání těchto domovů mimo vliv a kontrolu hejtmanství? Kdo konkrétně tedy chce získat do svých rukou peněžní toky v řádu stovek milionů korun ročně? Můžeme snad podobnou ‚objednávku‘ očekávat také v jiných oblastech spadajících do portfolia řízení Zlínského kraje?“ zopakoval Valenta znovu jasné otázky, na které se spolu s Maláčovou dožadují jasných odpovědí.

Čunek zároveň ve svém veřejném textu ministryni psal, že Valenta nemá obavy o seniory, a narážel v této souvislosti na část podnikatelských aktivit skupiny SYNOT. Senátor se proto na hejtmana obrátil s další otázkou, co sám osobně ve Zlínském kraji udělal pro seniory. „Jak vy osobně jste se zasadil o to, aby se seniorům žilo lépe? Já jsem na rozdíl od Vás podpořil tisíce žádostí, které jsme obdrželi od mnoha desítek seniorských organizací,“ zmínil Valenta a doplnil, že za posledních 20 let donátorsky pomohl neziskovým organizacím kraje stovkami milionů korun.

Seniorům prý pomáhal dávno předtím, než se rozhodl vstoupit do politiky. „Pomáhal jsem jim ze svých vlastních peněz, nikoliv z veřejných rozpočtů, a nechlubil jsem se tak cizím peřím, jak to často slýchám u Vás. Navíc jsem se na rozdíl od Vás vzdal veškerých svých politických příjmů ve prospěch studentů,“ píše na svou obhajobu senátor, který v Čunkově případě řádné a smysluplné výsledky jeho působení ve veřejném sektoru nezaznamenal.

„Narážíte na mé podnikání v legálním, loterním průmyslu. Proč ale sám neřeknete, že také ‚Váš‘ Vsetín spoluorganizuje hazard ve městě?“ poznamenává rozzlobeně senátor. Spolu s tím mu na mysl vyvstávají i další otázky: „Proč tají, že prostřednictvím městské vyhlášky, na jejímž znění se osobně angažoval, provozuje hazard ve Vsetíně monopolně jedna jediná společnost, navíc v objektu, který je vlastněn městem. To Vám nevadí, že v tomto objektu mimo jiné vystupuje také místní divadlo?“

Město Vsetín tedy kromě daňových příjmů z hazardu podle Valentových argumentů inkasuje také tučné nájemné, a je tak štědře interesováno na provozování hazardu ve městě. „A kdyby alespoň rozumně investovalo. Namísto toho zde ale vznikají další Vaše nepovedené pomníky, např. v podobě prosazované spalovny či předraženého parkoviště nákupní galerie,“ vyčítá Čunkovi.

„Takové pokusy odvést pozornost k ‚loteriím‘ v okamžiku, kdy někomu teče do bot a došly mu i ty poslední argumenty, nejsou u českých politiků ničím novým. Fakt, že se k tomu snížíte i Vy, svědčí pouze o tom, že se Vám zkrátka nedaří a nechcete, aby to veřejnost zjistila – a tak hledáte viníky svého neúspěchu,“ shrnuje senátor.

Na další Čunkovu výtku, že Valenta nevyužil možnosti zjistit „pravdu“, podotýká, že už k tomu nedodal, že mu to ani neumožnil. „Jako krajský zastupitel mám totiž k dispozici všechny oficiální dokumenty krajské rady, a tedy i popis a zdůvodnění schválených kroků. Proto jsem se na ty zbylé dotázal svým dopisem, který jsem Vám odeslal a Vy jste se na něj neobtěžoval odpovědět,“ vysvětluje Valenta.

Za další blamáž pak senátor označil i Čunkova slova o tom, že chce šetřit čas krajských zastupitelů. „Vy prostě dlouhodobě pohrdáte zastupitelstvem jakožto nejvyšším orgánem kraje a vždy jej chcete postavit až před hotovou věc,“ má jasno senátor.

Ministryni práce a sociálních věcí hejtman v dopise psal, že jí pošle podrobný výčet jím zamýšlených kroků v sociální oblasti. V souvislosti s tím se opět Valenta však ptá, proč s ním Čunek tedy už dříve neseznámil krajské zastupitelstvo. „Dovolím si proto zdůraznit, že očekávám, že se k tématu vyjádříte také právě na zasedání krajského zastupitelstva, které se uskuteční dne 9. 9. 2019,“ dodává Valenta.

Současně od hejtmana požaduje, aby jeho původní, tak i tento dopis, zveřejnil na krajských webových stránkách na stejně viditelném místě, jako zveřejnil dopis svůj a paní ministryně Maláčové. „Předpokládám totiž, že se stále ještě jedná o portál Zlínského kraje, nikoliv propagační stránky Vaší osoby, kterým Vy osobně děláte stoprocentní cenzuru a jejichž cílem je pouze slepě papouškovat Vaše názory a postoje,“ zdůrazňuje senátor.

Závěrem pak senátor Valenta hejtmanu Čunkovi doporučuje, aby odstoupil ze své funkce dříve, než způsobí další škody občanům Zlínského kraje.

Psali jsme: Senátor Valenta: Na co tu vládu máme? Jeden nápad „lepší“ než druhý… Senátor Valenta: Za současného stavu naprosto schází kontrola Vy jste řekl, že Piráti jsou bonzáci? Emma Smetana vyslýchala Jiřího Čunka, ale ten se nedal Podvod, uhodil rozčílený Jiří Čunek. Možná chtějí, abych jim zatančil, nebo se postavil na hlavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab