Senátní komise se znovu důrazně domáhá návrhu bruselského auditu k Babišovi

„Nemyslím, že to ministerstvo (zemědělství) uchopilo za správný konec. Poskytnutí dokumentu orgánům Senátu neznamená zveřejnění dokumentu,“ uvedl Nytra k odpovědi ministerstva. To zdůvodnilo odmítavý postoj tím, že se zveřejněním by musela souhlasit Evropská komise.