Žaloba na Zemana! Projde tajným hlasováním senátorů? Máme pro vás zásadní informace

Ústavní žaloba na prezidenta Zemana má v Senátu šanci projít. I kdyby však dvě třetiny přítomných členů horní komory českého parlamentu návrh podpořily, tím zřejmě všechno skončí. Žaloba by byla v případě schválení odeslána do Poslanecké sněmovny a tam narazí. ParlamentníListy.cz zjišťovaly, jaké je rozložení sil i nálady v senátních kuloárech.

Situace v Senátu není stála zcela jasná. Žaloba na prezidenta by sice projít mohla, řada senátorů se podle našich zjištění bude rozhodovat až na poslední chvíli. To ale ještě nemusí nic znamenat.

Pro pohnání hlavy státu před Ústavní soud, kde v případě “uznání viny” existuje pouze jediný trest a to ztráta prezidentského mandátu, by se totiž musely vyslovit minimálně tři pětiny všech poslanců. Tedy 120 poslanců, což je počet, který opozice rozhodně nemá a nelze čekat, že by poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM či SPD pro něco takového zvedli ruku.

Jaké je rozložení sil v Senátu pro večerní neveřejné hlasování? V horní komoře je celkem šest senátorských klubů a tři nezařazení senátoři. Klub Starostů a nezávislých bude dle veřejných prohlášení většinově hlasovat pro podání žaloby (v případě plné účasti je to 19 senátorů). Klub KDU-ČSL dle slov šéfa Petra Šilara též většinově žalobu podpoří (klub má 15 členů).

Občanští demokraté mají v Senátu sice druhý nejpočetnější klub (18 členů), nicméně už teď je jisté, že minimálně tři jeho členové žalobu nepodpoří. Prvním je samotný předseda Senátu Jaroslav Kubera, který své stanovisko potvrdil ve středu ráno přímo ParlamentnímListům.cz. Druhým je senátor Tomáš Jirsa, který svůj názor sdělil před více než týdnem, rovněž pro PL, a ve středu redakci potvrdil, že na svém stanovisku trvá.

Třetím senátorem, který je členem klubu ODS, a žalobu nepodpoří, je slovácký senátor Ivo Valenta. “„Pro ústavní žalobu hlasovat nebudu. Nesouhlasím totiž s jejím obsahem ani se zvolenou formou,“ sdělil redakci senátor Valenta.

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha avizoval, že jeho strana v horní komoře žalobu nepodpoří, někteří jednotlivci se ale najdou, třeba Jiří Dienstbier.

Na tiskové konferenci Petr Vích též rozebral údajná porušení Ústavy, kterých se dle autora žaloby Václava Lásky měl prezident Zeman dopustit. Vích de facto jednotlivé body vyvracel s tím, že skutky, které jsou v textu popsané, se nakonec nestaly a prezident o nich pouze hovořil.

Žalobu dle očekávání nepodpoří ani senátoři zvolení za nejsilnější politický subjekt v zemi, za hnutí ANO. Jejich klub má v horní komoře nicméně pouze sedm členů.

Klub pro liberální demokracii - senátor 21 Václava Lásky je jasný. Žalobu pochopitelně podpoří, neboť ji inicioval a sepsal.

Zbývají tři nezařazení senátoři, Jaroslav Doubrava, Pavel Fischer a Jitka Chalánková. Žalobu podpoří pouze senátor Fischer, který už dříve pod Láskův návrh připojil svůj podpis. Doubrava ani Chalánková žalobu nepodpoří.

Podle prvního z nich, Jaroslava Doubravy, prý mnozí senátoři bohužel prokázali, že horní komora parlamentu je k smíchu. “Když 35 senátních zoufalců chce žalovat u Ústavního soudu, že prezident republiky dělá špatné bábovičky, a neskáče, jak si kdo usmyslí, lze to považovat za politickou negramotnost kříženou s přirozenou blbostí oněch senátorů. Nedochází jim v jejich malosti, že prezident využívá ústavu po poradě s renomovanými právníky. Proto řada jeho rozhodnutí ukazuje na nejasnost některých formulací v ústavě a možnosti různých výkladů, a to vždy v souvislosti s tím, když musí rozhodovat o tom, co nepovažuje za správné. On nezneužívá ústavu, zneužívají ji pravotočiví senátorové svým ústavním žalováním. Samotné jednání Ústavního soudu v té věci by mohlo snad doporučit, které pasáže Ústavy by měly být více precizovány,” sděluje.

“Vrcholem primitivismu 35 pravotočivých senátorů je, že Ústavu stejně využíval již opilec Havel, jemuž ostatně byla tato Ústava šitá na míru a také Václav Klaus. A kvůli nim nelezli po zdech senátu a nevyli jako divocí psi. Úsměvné je, že ultrapravotočivě podivínští senátoři se na dnešním, středečním zasedání rozhodli, že musí světu sdělit, že Babišova vláda nemá jejich Senát ráda. Doslova, že ho má na háku. Tito divnošikulové nemohou přenést přes pajšl, že vláda a ministerstva se před nimi nechtějí předklonit a přinést jim předběžné audity Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Také považují málem za konec světa, že ministři nechtějí ani přijít mařit čas do Senátu na krafání o auditech, které stále ještě audity nejsou. Vláda podle těchto senátorů pohrdá horní komorou. Jenže jsou to spíše oni, kdo pohrdají zdravým rozumem. Nejedná se o audit, jedná se o předběžný audit, čili o pracovní text, s kterým se pracuje, tudíž odborníci ukazují na sporné nebo špatně formulované pasáže. Čili tihle mudrcové by chtěli kecat do právních resp. odborných věcí, které jsou „na pochodu“ a nemají oficiální konečnou podobu?

Zaslechl jsem názor, že ostudou státu není prezident Zeman, ale jsou to senátoři, Senát. Obávám se, že to je pravda. Mám soukromý dojem, že by si pro ně měl přijet Chocholoušek,” má jasno Doubrava.

“Žalobu určitě nepodpořím. V tomto duchu s tím nesouhlasím,” sdělila redakci senátorka Chalánková. “V úterý byla ještě debata, že by se objevil návrh, který by se týkal pouze záležitosti s panem Staňkem, ale to není na stole a jedná se o komplexní žalobě připravené panem senátorem Láskou a jeho kolektivem. Text žaloby jsem si dnes podrobně pročítala a jsou tam věci, které jsou skutečně velmi málo konkrétní. Například nějaké schůzky, které možná proběhly, a to jsou věci, které na ústavní žalobu nepatří a neměly by vůbec být podkladem k něčemu takovému. Co se týká systému, byť nejsem ústavní právník, nemáme po přímé volbě úplně jednoznačně daný pohled, jak to Ústava vlastně říká,” sděluje senátorka.

Podle jejích slov by mělo být hlavní snahou hájit parlamentní systém demokracie. “A tohle ta žaloba rozhodně nehájí a nevychází z toho, aby jejím výsledkem bylo hájení parlamentní demokracie. Tohle jsem tam prostě nenašla,” konstatuje Chalánková.

“Žalobu nepodporuji a není to moje starost. Je to věcí těch, kteří se pod to podepsali a jak to politicky chtějí využít. Neřeším to,” reaguje na dotaz, zda má projednávání vůbec význam, když není šance, aby žaloba prošla Poslaneckou sněmovnou,” dodává Jitka Chalánková pro ParlamentníListy.cz.

Láskovo divadlo, Senát jako rukojmí

Jaký průběh by projednávání žaloby mohlo mít? Senátními kuloáry se šíří jak naděje, že se předem pečlivě připravenými obsáhlými projevy povede na poslední chvíli přesvědčit dosud váhající senátory, ale šíří se i jisté zoufalství ze ztraceného času, který mohl Senát využít k projednávání smysluplných návrhů, které pomohou občanům naší země.

“Jistá šance tu je, mohlo by to dnes projít. Ale k čemu to bude? Stejně to ve sněmovně shodí ze stolu a Babišova a hradní PR mašinérie to odprezentuje tak, že senátoři mrhají časem místo toho, aby hlasovali o věcech, které můžou něco reálného změnit nebo prosadit. Co je nejhorší, že v tom budou mít pravdu,” řekl redakci jeden z členů horní komory, který bude hlasovat proti žalobě.

V zákulisí zněly i hlasy vinící senátora Václava Lásku ze zneužití celého Senátu k vlastní propagaci. “Nejsem žádný fanatický zastánce prezidenta, často chodí na hranu Ústavy, ale tohle je divadelní šaškárna pana Lásky a jeho partičky. Mluví o obraně ústavnosti této země, ale ta žaloba je napsaná tak blbě, až to skoro vypadá, že je psaná tak, že i kdyby se před ústavní soudce dostala, ti by ji automaticky museli odmítnout. Pan Láska si bere celý Senát jako rukojmí k sebepropagaci a z historického Valdštejnského sálu si k tomu dělá kulisy,” zaslechly ParlamentníListy.cz od dalšího ze senátorů.

Mezi členy horní komory se mluví o tom, že projednávání bodu o podání žaloby nejspíš nebude nijak krátké a to přesto, že bude neveřejné a tedy se nebude odehrávat živě před televizními kamerami.

autor: Radim Panenka