„Jako Irák. Česko ke všemu ochotné.” Lipavský táhne na Rusko a za zády mu zní...

„Na základě žádosti zástupců Ukrajiny předložíme jako resort Ministerstva obrany vládě ČR návrh, který by směřoval k materiální pomoci, o kterou nás žádali. Jedná se o dodávku vojenského materiálu a techniky na pokrytí aktuálních operačních potřeb ukrajinských sil. Konkrétně jde o dělostřeleckou munici ráže 152 mm. Je to prodiskutováno se zástupci generálního štábu a byl by to dar,“ uvedla koncem minulého týdne ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že Česko je s Ukrajinou.

Její vládní kolega a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na společné tiskové konferenci na Ministerstvu obrany doplnil, že se Česká republika nenechá Ruskem zastrašit. Konstatoval, že vyjednávání o bezpečnostní situaci ve východní Evropě se odehrává pod tlakem Ruska a pod vyděračskou taktikou hrozby vojenské invaze na Ukrajinu.

„Pozice České republiky je v této situaci pevná a neměnná. Připravujeme se na nejhorší možný scénář a jsme připraveni podpořit sankce vůči Ruské federaci,“ uvedl pirátský šéf resortu zahraničí.

S přístupem svého nového šéfa je ovšem podle informací ParlamentníchListů.cz nespokojena řada zkušených českých diplomatů.

„Mnoho z nás nechápe, co chtěl pan ministr deklarovat. Hrozí nám snad vojenské nebezpečí ze strany Ruska? A víme přesně, k čemu se Putin chystá? O tom, že je invaze na spadnutí, se mluví už celé měsíce a zatím se neděje nic. Neříkám, že by nám mělo být jedno, pokud by Rusko útok zahájilo, ale je nutné vzít v úvahu, že Ukrajina není a nikdy nebude členem NATO. Pro nás má být podstatné, co se děje teď. Zase jsme moc rychlí a reagujeme neadekvátně. Zbytečně předbíháme. Z nedávné historie známe, že nejhorší jsou nechvalně proslulé koalice ochotných, stačí se podívat, jak dopadl Irák. Z naší pozice je strategicky důležité, abychom počkali na společnou akci v rámci NATO,“ popisuje redakci ParlamentníchListů.cz důvěryhodný zdroj z vysoké pozice v Černínském paláci.

Podle našeho zdroje se až příliš rychle ukázalo, že žádný deklarovaný restart vztahů s Ruskem, který slíbila vláda ve svém programu, nebude. „Restart s takovým přístupem? Buď to programové prohlášení nebylo míněno vážně, anebo jde o ukázku čirého amatérismu ze strany pana ministra. Nebo záměr ze strany Lipavského, protože jeho názory a činy vůči Rusku z minulosti známe. Jako opoziční role v pořádku. Jako ministr zahraničních věcí průšvih. Diplomacie je umění, je o opatrnosti, jemných výrocích a o jednání. Především o jednání. Podívejte se na západ Evropy. Německá ministryně zahraničí v Moskvě už byla, britská šéfka diplomacie se tam chystá. Nemluvě o Orbánovi. V této situaci by se mělo jednat, jednat a jednat po všech možných kanálech a úrovních, a ne harašit zbraněmi,“ popisuje dále vysoce postavený diplomat.

„Zahájit restart prohlášením o připravenosti k dalším sankcím, to je snad světový diplomatický unikát. Na takový restart se fakt těším. Ne, nechci si z toho dělat legraci, protože jde o velmi vážnou věc. Jakkoli je pravda, že Rusové nějakému restartu a urovnání našich vzájemných vztahů také nijak moc nenahrávají, ale nelze veškerou diplomatickou aktivitu vystavět na výhrůžkách Moskvě a vyzbrojování Kyjeva. Z dlouhodobého hlediska na tom budeme tratit my, což říkám bez jakýchkoli emocí, pouze se zkušenostmi,“ podotýká zdroj.

Jestli prý Rusové chtějí, nebo nechtějí vpadnout na Ukrajinu, vědí pouze oni. „Nikdo rozumný si ale nedovede představit ruskou invazi, co by to Putinovi přineslo? Hlavně ale, co by s částí obsazené Ukrajiny dělal? Posílal tam peníze? Celé to smrdí, ale vyloučit nelze nikdy nic. V každém případě, evropské velmoci bilaterální vztahy s Rusy nadále pěstují, takže je tu opět snaha, abychom my jako jediní na sebe vzali roli toho uštěkaného voříška, co se snaží vystrašit dogu. Je to k smíchu i pláči zároveň,“ nechápe diplomat.

