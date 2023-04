„Není určeno Čechům.“ Text Fialy a dalších ve vlivném americkém časopisu. Schwarzenberg i Drulák mají jasno

reklama

Tři středoevropští premiéři publikovali článek v prestižním americkém magazínu Foreign Affairs, ve kterém vyzývají Západ, aby neopouštěl kurz pevné podpory Ukrajiny v jejím boji proti ruským agresorům. Český premiér Fiala, polský premiér Morawiecki a slovenský premiér Heger konstatují, že svobodný svět nesmí polevit, protože v případě prohry Ukrajiny budou další na ruském seznamu země střední Evropy.

„Pokud Rusko vyhraje a Ukrajina padne, střední Evropa může být klidně další na řadě,“ stálo v textu. Podle premiérů může mír nastat pouze na základě podmínek stanovených Ukrajinou a poté, co Rusko opustí území Ukrajiny včetně Krymu. Za klíčové principy západní strategie považují vojenskou sílu, tvrdé sankce, izolaci Ruska a transatlantickou jednotu. Pomoc Ukrajině v podobě dodávek zbraní a peněz podle nich musí pokračovat až do vítězství Ukrajiny a „porážky temných sil revanšismu“.



Foreign Affairs je americký magazín pro mezinárodní vztahy a zahraniční politiku USA vydávaný Radou pro mezinárodní vztahy od roku 1922 a ve svém oboru patří k nejvlivnějším periodikům. Je považován za důležité fórum mezi akademiky tvůrci zahraniční politiky.

Jakou odezvu článek vyvolal? Článku pro ParlamentníListy.cz okomentovali dva významní bývalí diplomaté. Exministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který byl v souhrnu nejdéle sloužícím šéfem Černínského paláce, a profesor Petr Drulák, bývalý první náměstek ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, někdejší český velvyslanec ve Francii a pedagog.

Karel Schwarzenberg uznává, že článek má z velké míry hlavně charakter politické deklarace trvající podpory Ukrajině, dává však premiérům v jedné věci zapravdu.

„Dokud mírové jednání nenastane, všechno má spíše deklarativní charakter nebo úmysl. Teprve ve chvíli, kdy se všechny strany opravdu posadí ke stolu, budou z toho možná nějaké konkrétní výsledky. V jedné věci mají ti tři autoři článku pravdu. Obávám se totiž, že mír nenastane, pokud nebude Rusko poraženo do té míry, že se veškerých úmyslů na cizím území vzdá, neboť když si ponechají řekněme Krym nebo část východní Ukrajiny, řeknou si Rusové za deset let, že to stálo za to a půjdeme zase o krok dál. Aby skutečně nastal mír, musí být Rusko do té míry poraženo, že se stáhne ze všech území,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Karel Schwarzenberg, bývalý šéf české diplomacie a čestný předseda TOP 09.

Podle profesora Druláka je na místě se pozastavit především nad formou textu, použitou argumentací i důvodem, proč text vyšel právě v americkém magazínu Foreign Affairs.

„V článku především považuji za naprosto otřesný styl argumentace. Jde o neuvěřitelně primitivní propagandu. Časopis Foreign Affairs je významné fórum americké zahraničněpolitické debaty a přichází tam poměrně promyšlené články určité intelektuální úrovně. Toto je propaganda nejhrubšího zrna, za kterou by se nemusel stydět Vasil Biľak. Úroveň onoho textu je natolik primitivní, že to způsobí spíše ostudu. Způsob argumentace a užití obratů jako „temné síly revanšismu a imperialismu“ nebo „autoritáři šířící svůj neblahý vliv“ je tak prvoplánové, že to není důstojné někoho, kdo je premiér a pod tím jsou podepsáni dokonce tři premiéři,“ myslí si Drulák.

Dle jeho slov je podstatné si říct, proč byl takový text publikován právě v tomto časopise, který je hlavním fórem americké zahraniční debaty. „Zdá se, že naši premiéři dostávají signály o tom, že jsou Spojené státy na rozcestí. Není to psané pro české publikum, nýbrž pro americkou elitu. Tři premiéři se pokouší americkou elitu přesvědčit, že střední Evropa neochvějně stojí za původní strategií. Proč je přesvědčují? Protože se zjevně zdá, že je v tom americká elita rozdělená a existuje možnost, že půjde cestou míru. To je na tom článku podstatné, protože obsahově tam není vůbec nic nového. V určitém ohledu bychom tam mohli nalézt i šíření poplašné zprávy vzhledem k tvrzení, že pokud Ukrajina nezvítězí, je prý na řadě střední Evropa. Pokud jsou ale tito lidé schopni psát s takovou agresivitou, může to paradoxně být dobrá zpráva pro ty, kteří očekávají mírové řešení,“ uvádí bývalý elitní diplomat.

„Evidentně se Amerika začíná klonit k míru a tři premiéři se to tímto článkem snaží zvrátit. Jejich šance je však nulová. Zcela jistě bude ten text v Americe použit stoupenci války, kteří řeknou, že je nutné poslouchat spojence, ale pokud Američané řeší otázku, která je pro ně podstatná, je jim úplně jedno, co jim nějaký premiér odjinud bude říkat,“ dodává Petr Drulák.

