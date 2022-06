„Ten průs*r STANu může být jako sirka.“ V ODS nevěří Starostům. Ale koalici drží strach

Věří vládní koaliční partneři STANu, že už nic dalšího nevyplave a vláda bude moci normálně fungovat bez podezření na další zapojení organizovaného zločinu do fungování Starostů a nezávislých? Podle zdrojů redakce to s důvěrou nevypadá vůbec dobře. „Mediálně to neutichá, vyplouvají další věci a pomalu roste panika, co ještě přijde. Vládu to může zničit,“ dozvěděli jsme se. Pochybnosti jdou jak z nejsilnější ODS, tak z části lidové strany.

Petr Gazdík odstoupil, policie korupční případ vyšetřuje a věc je hotová. Tímto stylem v těchto dnech prezentují představitelé hnutí STAN politickou krizi, kterou vyvolalo odhalení údajné organizované zločinecké skupiny s politiky vládního hnutí.

Ukazuje se však, že ne všichni to vidí stejně. Podle zjištění redakce začínají být mnozí vládní představitelé hlavně z řad ODS nervózní, co všechno ještě může na jejich kolegy „vyplavat na povrch“ a výrazně to poškodit vládu. Ta přitom již za pár desítek hodin od Francie bude přebírat předsednictví v Radě EU.

Paniku prý vyvolává hlavně možnost, kterou v nedělní Partii na CNN Prima News naznačil poslanec hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček. Policie by podle něho mohla začít trestně stíhat hnutí STAN jako takové. Může to být jen opoziční rétorika, ale i teoretická varianta, že by vládní koaliční politický subjekt čelil stíhání z podezření na napojení k organizovanému zločinu, se prý mezi některými politiky začíná s hrůzou debatovat.

„Kolegové ze STANu ubezpečovali, že Gazdíkovou rezignací vše utichne a vláda bude mít klid na práci. Jenže místo slibovaného klidu už další týden slyšíme jen chlácholení, že to brzy skončí. Co když ne? Kde máme brát důvěru? Premiérovi to nezávidím, měl by se soustředit na roli neformálního šéfa Unie, už v pátek to přebírá (předsednictví EU, pozn. red.), ale místo toho aby se třásl, co dalšího se ještě objeví. Petr Gazdík taky nejdřív říkal, že Redla nezná, pak že ho možná jednou potkal, a nakonec přiznal společné dovolené. A teď se začíná ukazovat, že ten šifrovaný telefon měl deset let a příliš se nemá k tomu, aby řekl, kdo mu ho dal, a proč. Co chtěl řešit tajného, že se to nesměla dozvědět policie?” ptá se politik ODS, který je dobře informován o dění na vrcholu strany.

Podle něho ale nejde pouze o občanské demokraty, u kterých stoupá nervozita. „Lidovcům se to taky moc nelíbí, byť zatím za Rakušanem stojí a stejně jako my prozatím odmítají jakékoli další změny. Pravdou je, že nejsilnějším faktorem nebo pojítkem, proč to celé drží pohromadě, je skutečnost, že nikdo nechce předčasné volby. Nejde pouze o předsednictví, ale o celkovou situaci. Těžko by Petr Fiala objížděl v kampani republiku a sliboval, co všechno za jeho vlády bude super, když tady máme největší krizi v moderní historii, která se nejspíš ještě prohloubí. Jako by nestačila Ukrajina a energie. Ten průser STANu může být jako sirka, která to nakonec celé zažehne a pod kontrolou to už nebude mít nikdo,“ popisuje zdroj redakce rostoucí nervozitu.

ParlamentníListy.cz nedávno informovaly, že v politických kuloárech se začíná spekulovat o možné změně strategie opozičního hnutí ANO a o důvodu, proč jeho lídr a expremiér Andrej Babiš odložil vyhlášení svého rozhodnutí, zda bude kandidovat na funkci prezidenta. Jde právě o kulminaci všech krizí a politický výbuch po policejním zásahu na pražském magistrátu, neboť už nikdo si není jistý, zda kombinaci těchto faktorů může vláda ustát.

„To byl prý hlavní důvod, proč (Babiš) odložil oznámení o možné prezidentské kandidatuře, nikoli nějaký soud. Vidí se znovu ve Strakovce, což by dělal raději než Hrad s minimálními pravomocemi,“ napsali jsme v minulém týdnu s odkazem na zdroj blízký poslaneckému klubu ODS.

Podobně situaci přečetl i politický analytik Erik Best. „Jestli to celé povede k rozpadu vlády nevím, ale souhlasil bych s tím, co říká Mirek Topolánek. Ten prohlásil, že snad vláda nepadne během předsednictví, ale třeba až na jaře. To řekl, a podle mě jde o správný odhad. Udělají vše pro to, aby koalice vydržela během předsednictví, ale po Novém roce bude úplně jiná situace. Jednak půjde o vliv výsledku podzimních voleb, ale také o vývoj celkové situace ohledně všech těch krizí, kterým čelíme. Spíš myslím, že vláda celé období nevydrží a kombinace všech negativních faktorů vládu nakonec rozbije,” řekl Best před několika dny pro ParlamentníListy.cz.

